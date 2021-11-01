İSMAİL KAHRAMAN’IN 2 YIL ÖNCE YAZDIĞI MAKALE

Amerika’ya Ermeniler tarafından yapılmış gerçek soykırımları anlatıp öğretmeliyiz.

Anadolu’da Ermeni vahşeti ve Azerbaycan’da Hocalı Katliamı gerçeğini dünyaya belgeleri ile anlatmalıyız. Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de, Ermeniler tarafından tüm dünyanın gözü önünde yapılan Hocalı Katliamı ile ilgili anıtı ziyaret edip www.devrialem.tv olarak belgesel çekimi yaptım.

Türkiye düşmanları, her fırsatta Türkiye’ye düşmanlık yapmaya devam ediyor. Sözde dostumuz ve müttefikimiz Amerika, Ermeniler tarafından Anadolu ve Azerbaycan’da yapılan katliam ve soykırımı görmezden gelirken sözde Ermeni soykırım yalanına destek olması Amerika’nın gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.

İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak Anadolu ve Azerbaycan’da Ermeniler tarafından yapılan Soykırımlarla ilgili araştırmalar yapıp belgesel çekmeye devam ediyoruz.

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Karara Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert tepki gösterdi. ABD Büyükelçisi Satterfield de Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

ABD’de Temsilciler Meclisi’ne Türkiye tepki gösterdi

ABD’de Demokrat Vekil Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan Ermeni Soykırımı iddialarına ilişkin tasarı, 405 “evet” oyuna karşılık 11 “hayır” oyuyla Meclis’ten geçti. Diğer yandan, Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye’ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını 16’ya karşılık 403 evet oyu ile onayladı. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, “Yabancı ülke meclislerindeki vekillerin malum lobilerin etkisiyle aldıkları ve alacakları, tarihi gerçeklerden uzak, tarafsız araştırma ve değerlendirmeye ve ilgili ülkelerin arşivlerinde yapılması gereken incelemeye dayanmayan vizyon yoksunu kararları şanlı tarihimize leke süremez” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı ise karara tepki göstererek, “ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen ‘Ermeni Soykırımı konusunda ABD’nin Tutumunu Teyit’ başlıklı, Temsilciler Meclisi’nin hissiyatını yansıtan kararı reddediyoruz” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı, hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir” dedi.

Şebinkarahisar’da Ermeni Mezalimi

Sözde Ermeni soykırım yalanına destek veren Amerika’nın, Giresun Şebinkarahisar’da Ermeniler tarafından yapılan gerçek soykırım vahşetten haberi var mı?

Türkiye’de ilk Ermeni isyan ve işgallerinden biri de Giresun Şebinkarahisar ilçesinde yaşandı.

Şebinkarahisar’da Birinci Dünya Harbi’nde 1915 yılında Ermeniler tarafından yapılan vahşetle ilgili www.gebzegazetesi.com da yazdığım araştırma yazılarının linkini sizlerle paylaşıyor, konuyla ilgili düşünce ve yorumlarınızı bekliyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1307&t=makale

www.gebzegazetesi.com ’da yayınlanan bu makaleye gönderilen bir yorum:

“ZAFER KARAKURT

Babama babası anlatmış babamdan dinlemiştim. Şebinkarahisar’ın bir kalesi vardır. Ermeniler şehirden esir aldıkları Türklerle kaleye çıkmışlar ve bu esirleri kalede diri diri yüzmüşler ve feryatlar ta kaleden şehre kadar gelmiş. Daha sonra asker gelmiş ve Ermenileri toplamış. Bütün bunlara rağmen büyük dedemler evlerindeki günahsız hizmetçi Ermeni kızını çatıda saklamışlar vermemişler askere”

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3423&t=makale

https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/519

Kervan 1915 Filmi ile İlgili Basında Yer Alan Haberler

Bu film neden Şebinkarahisar’da çekildi?

Neden Vizyondan Çekilip Sinemalarda Gösterilmedi?

Türkiye Türk Tarih Kurumu bütçesinden bu filme ne kadar para ödedi? Kervan 1915 filminde neden Şebinkarahisar’daki Ermeniler tarafından katledilen 480 Türk askeri ve vatandaşından söz edilmedi?

http://www.sebingundem.com/mobil/haber/2882/kervan-1915-filmi-gosterimden-geri-cekildi.html

http://www.yenisebinkarahisar.net/mobilHaberDetay.aspx?id=1048

Yıllar önce Ermenistan’ın başkenti Erivan’da belgesel çekerken Ermeniler tarafından Anadolu ile ilgili birçok film ve belgesel çekildiğine şahit oldum.

Türkiye neden Anadolu’da Ermeniler tarafından yapılmış gerçek soykırım ve vahşetleri araştırıp belgesel ve film haline getirmez.

Şebinkarahisarlılara tarihi görev düşüyor. Aralarında Şebinkarahisar’ı Ermeni işgalinden kurtarmak üzere Espiye Dikmen köyünden Şebinkarahisar’a gelen Osmanlı askeri Dedem İbrahim Kandazoğlu’nun da olduğu Ermeniler tarafından şehit edilen 480 Türk’le ilgili araştırma yapıp, kitaplar yazılmalı. Belgesel ve filmler çektirip şehitlik anıtı yaparak anma toplantıları düzenlenmeli.

Ermeniler tarafından Şebinkarahisar’da şehit edilen Dedem İbrahim Kandazoğlu’nun şahsında tüm şehitlerimizin ruhu için hep birlikte Fatiha okuyalım.

El Fatiha…



