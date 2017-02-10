İsmail Kahraman'ın Kaleminden

İşsizlik, gerçekten büyük sıkıntı. Türkiye’nin en temel sorunlarından birisi. Milyonlarca Üniversite mezunu gencimiz iş için çalmadıkları kapı kalmıyor. Her gün bir işsizin feryadını duyuyor ve iş bulmak için destek talebiyle karşılaşıyoruz. Gençlerimiz umutsuzluk içinde. Büyük bir heyecanla Üniversiteyi bitiriyorlar, ancak iş bulamadıkları için hayata küsüyor, psikolojik bunalıma giriyorlar.



GEBZE BÖLGESİ’NDE 50 BİN İŞSİZ İŞ BEKLİYOR



Türkiye’nin Sanayi Başkenti olarak bilinen Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da İşkur’un resmi kayıtlarına göre 50 bine yakın işsiz iş bekliyor. Her gün İşkur’un önü genç işsizler tarafından iş bulmak umuduyla dolup taşıyor. Gençler, işlerini kurup işe giremedikleri içinde evlilikleri geciktiriyor. Bugün ilerlemiş yaşına rağmen milyonlarca gencimiz evlilik yapamıyor. Kızlar, evde kaldı, erkekler ise yaşlı 40’a geldiği halde işini kuramadığı için evlenmeyip, ailelerini üzüyorlar.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın istihdam ve işsize iş seferberliği çok önemli ve çok yerinde. Türkiye toplumu ataerkil aileden gelmekte. Birbirlerine yardımcı olarak sıkıntılı günleri aşan bir aile yapımız var. Bugün ülkemiz büyük bir kuşatma altında ve Milli Kurtuluş mücadelesi veriyor. Bu sıkıntılı günlerde birbirimize destek olma ve en önemlisi. İşsize iş seferberliğine az da olsa katkıda bulunmamamız gerekiyor.



VALİ VE SANAYİCİLERE BÜYÜK GÖREV



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İSTİHDAMA DESTEK',İŞSİZE İŞ' kampanyasını Kocaeli Bölgesi sahip çıkmalı. Türkiye sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan Türk sanayisinin atardamarı ve organize sanayi bölgesi başkenti Kocaeli Bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdama destek kampanyasına Kocaeli bölgesindeki sanayici ,iş adamları,tüccar, esnaf, belediyeler ve serbest meslek kuruluşu sahipleri destek olmalı. Bu konuda sanayici ve iş adamları Kocaeli Bölgesindeki organize sanayi bölgelerine büyük görev düşüyor.



VALİ GÜZELOĞLU KOMİSYON OLUŞTURMALI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdama destek kampanyası çagrısında vali ve belediye başkanlarını da göreve davet ederek 81 ilin valisi bu kampanyayı takip edip sonuçlandırmalıdır demişti. Kocaeli bölgesindeki sanayici ve iş adamlarının büyük sevgisini kazanan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Cumhurbaşkanının istihdama destek kampanyası için bir komisyon oluşturmalı bu komisyon Kocaeli Bölgesindeki tüm sanayici ve iş adamlarıyla görüşüp istihdama destek kampanyası çerçevesinde eleman alan işsize iş sağlayan kuruluşları kamuoyu ile paylaşmalıdır.



İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ



www.gebzegazetesi.com ve www.kocaeligebze.tv olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdama destek veren kurum ve kuruluşların isimlerini haber sitemizde yayınlayarak kamuoyu ile paylaşacağız. Ayrıca bölgemizdeki sanayici ve iş adamlarıyla görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyası çerçevesinde kaç eleman aldıklarını kamuoyuna açıklayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliğine destek olup eleman alan kuruluşların (haber@gebzegazetesi.com) adresimize bilgi vermelerini istiyoruz. Kocaeli ve Gebze Bölgesindeki sanayiciler,organize sanayi bölgeleri ve iş adamları bulundukları bölgeden eleman almaları için valilik ve belediyelerin yönlendirme yapması gerekiyor. Bilindiği gibi bölgemizde birçok sanayi kuruluşu İstanbul'dan da eleman alıyor.



CUMHURBAŞKANI TOBB TOPLANTISINDA KAMPANYA BAŞLATMIŞTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomiyle ilgili alanlarda görev yapan bakanların katılım sağladığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası yapıldı.TOBB bünyesindeki 17 sektör meclisi yanı sıra, OSB’lerin temsilcisi ve 7 bölgenin temsilcileri dahil olmak üzere 30’a yakın konuşmacı, bölgesel ve sektörel sorunları dile getirdi. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan işsizliğin çözümüne yönelik önemli bir kampanya başlattı.



ERDOĞAN'DAN İŞ DÜNYASINA İSTİHDAM ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu. Şura'da önemli grupların patronlarına istihdam çağrısı yapan Erdoğan "Bu seferberlikle işsizliği gümbür gümbür çökerteceğiz" dedi. Erdoğan bu istihdam seferberliğinin Tüm Türkiye'de gerçekleşeceğini belirtti.

Erdoğan, işsizlik rakamlarını düşürmek için iş adamlarıyla sıkı pazarlığa girdi. Erdoğan'ın iş adamıyla diyaloğu salondakileri güldürdü:"Yüzlerce işçi çalıştıran biri daha önemli bir katkı sağlayacak. Bu işin bereketi var. Bu işi Konukoğlu açar, ardından Sabancı, Kale grubu gelecektir. Tabi Koç grubu burada boş durmayacak. Bakın buradan çağrı daveti yaptık."

TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

''Bugüne kadar ekonomiyle ilgili atılan ve atılacak olan her adımı sizlerle istişare ettik. Bugün de yine böyle bir amaçla bir aradayız. İstişarenin yeri bizim değerlerimizde çok farklı ve müstesna bir yeri vardır.

Ben bu çağrıyı bir seferberlik telakki ediyorum. Bu işin zorla olmayacağını kalpten yapılması gerektiğini söylüyorum. Devlet bu durumda ne kadar katkı yaparsa yapsın değişim olmaz. Aşk ile yürüyen sırtında dünyanın yükünü taşır. İşte mesele bu. Dünyayı sırtında taşıyanlara yer var burada. Ülkeye hizmet bir aşk işi. Yüreğinde halka hizmeti taşımayanın vay haline. Ben burada yüreğinde aşk taşıyan başkanlarımızı görüyorum. Sizlerin beni de milletimizi de mahcup etmeyeceğine inanıyorum. 81 ilin valisinin de bu işin takipçisi olması gerektiğini de duyuruyorum. Aslına bakılırsa Türkiye'nin büyüme ve istihdam karnesi oldukça parlaktır. Türkiye sadece 2009'u büyümeyle kapamadı. Sonrasında hep büyüdü. 2009'daki küçülmenin sebebi de biz değiliz. Küresel finans krizi Türkiye'yi teğet geçerken böyle bir hasara neden oldu."

İşsizlik rakamlarındaki artış istihdamda azalma yaşanıyor olmasından değil nüfusumuzdaki genç oranın yüksekliğindendir. İstihdam seferberliğine en iyi neticeyi almak üzere tüm şehirler katılacak. Belediyelerin de katkıda bulunacağını ifade etmek istiyorum.'' dedi.

Evet Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın işsize iş ve istihdam seferberliği çağrısına Kocaeli, Ciddi anlamda destek olmalı. Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu belediye Başkanlarımız, kaymakamlar özellikle ticaret odaları ve Sanayi odamız, OSB’lerimiz ve Tüm sanayi Kuruluşları, tüccar ve esnafımız bu kampanyaya destek olmalı, en az 1 eleman desteği ile iş umuduyla bekleyen gençlerimize iş vermelidir. Bakalım Kocaeli bu kampanyaya ne kadar destek olacak. Bu konuda yayınlarımızı ısrarlı bir şekilde sürdüreceğiz.