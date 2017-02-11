İsmail Kahraman'ın Kaleminden

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın istihdam ve işsize iş seferberliği ile ilgili yazdığımız haber ve makaleler büyük yankı yaptı.

İŞSİZE İŞ KAMPANYASI

Edindiğimiz bilgiye göre İşkur yetkileri el ilanları bastırarak Cumhurbaşkanının istihdam seferberliğine herkesin katkı sağlaması için çalışma yapacak. Cami kapılarında el broşürlerinin dağıtılarak herkesin seferberliğe katılması istenecek. Önümüzde ki günlerde çok ciddi çalışmaların yapılması bekleniyor.

SANAYİCİLER DERTLİ

Bazı sanayiciler “iş için eleman arıyoruz. Ancak, meslek sahibi olmak ve kalifiye eleman olmak için eleman bulamıyoruz. Bu noktada çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Resmiyette ki kayıtsız işçi sayısı sanal olduğuna inanıyoruz. Hatta bunların bazıları dolaylı olarak çalışıyorlar. İş yerimize çalışmak için gelenler ise iş beğenmiyor. Aslında iş var ama işi benimseyerek özveriyle çalışacak işçi çok az. Yine Cumhurbaşkanımızın istihdam ve işsize iş seferberliği çağrısına imkanlarımız ölçüsünde katılacağız.” Diyorlar.

BELEDİYELER MESLEK KURSLARI AÇMALI

Gerçekten ortada bir gariplik var. Kayıtsız işçi çığ gibi büyüyor. Sanayici ilanlar vererek işçi arıyor. Ama gerçekten iş yapacak elemanda çok az bulunuyor. Bu noktada devletin ilgili ve yetkili kurumlar, belediyeler istihdam için öncelikle meslek kurları açmalı hızlandırılmış meslek kurslarında yetişen kalifiye elmanlar daha hızlı iş bulup, daha verimli üretim sağlayabilir. Bu noktada istihdam kursları seferberliği de başlatmalıyız.

Belediyeler büyük paralar harcayarak bir çok kurs açıyor. Açılan bu kursların ekonomiye fazla katkısının olmadığına inanıyorum. Belediyeler, İŞKUR ve sanayi kuruluşları ortaklaşa meslek edindirme kursları açmalı ve meslek edindirme kurslarını bitirenlerin daha hızlı iş bulacağına

ÇAYIROVA BELEDİYESİ’NDEN ÖRNEK ÇALIŞMA



Sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör alanında işveren ile iş arayan vatandaşlar arasında köprü görevi yapan Çayırova Belediyesi Mavi Masa İŞKUR Hizmet Noktası, ayda yaklaşık 45 vatandaşa iş bulurken 2016 yılı içerisinde 511 vatandaşa hizmet vererek yeni iş imkanları sağladı. Çayırova Belediyesi bünyesindeki Mavi Masa İŞKUR Hizmet Noktası, işsiz vatandaşımızın iş bulmasına yardımcı oluyor. Belediye’nin giriş katında bulunan Mavi Masa İŞKUR Hizmet Noktası’nda, Çayırova Belediyesi’ne iş aramak için gelen vatandaşın, ilk önce İşçi Bulma Kurumu’na kaydı yapılıyor. Daha sonra ise, işçi Bulma Kurumu web sayfası üzerinden durumuna uygun iş pozisyonlarına yönlendiriliyor. En önemlisi de meslek sahibi olmayan vatandaşlar, İŞKUR’un





oluşturmalı, öncelikle Belediyeler meslek edindirme kursları düzenleyerek işsizleri önce meslek sahibi yapmalıdır. Bakalım bu konuda önce hangi belediye öncelik edecek. Milyonlarca Lira bütçesi olan ve hiç ilgisiz kurslar için Binlerce TL harcayan Kocaeli Büyükşehir belediyesi Kültür ve sosyal hizmetler Daire Başkanı sayın Ali Yeşildal’a bu konuda tarihi görev düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğine bakalım Kocaeli Büyükşehir nasıl bir katkı sunacak merak ediyorum.

Sadece Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da İşkur’a kayıtlı 50 bin işsiz olduğu ortaya çıktı. İşsizlerin iş bulması noktasında yazdığımız makale üzerine yetkililer önemli bilgiler verdiler. Sanayinin yoğun olduğu bu bölgede işsizliği bu kadar yoğun olması ve bu konuda da bölgesel çalışmalar yapılmaması büyük bir eksiklik. Burada işsize iş bulmak için tam anlamıyla milli seferberlik edilmelidir diye konuştular.