İsrail’in Devlet Terörüne Dur Denmeli

Tüm dinlerin kutsal kabul ettiği, Kudüs ve İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Gazze’de büyük bir soykırım ve vahşet yaşanıyor.

Dünyanın gözü önünde Filistin’de yaşanan katliam ve vahşet, mübarek Ramazan Ayı, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nda yaşanırken İslam alemi bayram coşkusu yaşıyordu. Sözüm ona bazı Müslüman ülkeler, Kudüs’te İsrail Büyükelçiliklerini açmaya çalışıyordu.

Sırp savaşlarında Kosova’ya en büyük desteği veren Türkiye olmasına rağmen, Kosova bu desteği çoktan unuttu. ABD isteğine uyarak Kudüs’e büyük elçilik açıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, İsrail’le çoktan diplomatik ilişki kurup anlaştılar, daha birçok Müslüman ülke iş birliğine devam ediyor.

Her zaman olduğu gibi Türkiye iktidar ve muhalefeti ile İsrail’in vahşet ve soykırımına tavır aldı, dur diyor. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan birçok dünya ülkesinin lideri ile görüşmeler yaparak, İsrail vahşetini durdurmaya çalışıyor.

Kudüs ve Filistin’de değişin bir şey yok. İsrail vahşet ve soykırımı devam ediyor. Bugün sizlere üç yıl önce yazdığım yazıyı paylaşmak istiyorum.

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Üç Yıl Önce, Üç Yıl Sonra

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da Belgeselcinin Not Defteri köşesinde 3 yıl önce 18 Mayıs 2018 tarihinde Filistin’de İsrail soykırımı ile ilgili yazdığım makalenin linkini sizlerle paylaşıyorum.

İsrail yine Filistinlilere katliam ve soykırım yapmaya devam ediyor. 3 yıl önce yazdığım yazıyı bir kez daha birlikte okuyalım.

http://www.gebzegazetesi.com/israil-katliamini-islam-dunyasi-durdurmali-makale,2370.html

İsrail katliamını İslam dünyası durdurmalı

Amerika tarafından Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunun kabul edilmesi anlamına gelen Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasına tepki gösteren Filistinlilere katil İsrail tarafından bomba yağdırıldı. Onlarca Filistinli kardeşimiz haince öldürülürken, yüzlerce kişi yaralandı.

Kudüs ve Mescidi Aksa’nın İsrail ve Amerika tarafından işgal edilmesine hep birlikte dur demeliyiz. Amerika ve İsrail’e tüm dünyadan tepki yağarken, Türkiye’de bu zulme sessiz kalmayarak tepkisini dile getirdi. Türkiye’de 3 günlük yas ilan edildi. Bazı gazeteler dün siyah başlıkla çıktı.

İSLAM DÜNYASI SESSİZ KALMAMALI

İsrail ve Amerika’nın Filistin zulmüne hep birlikte dur demeliyiz. Özellikle İslam dünyası bu vahşete dur demeli. Bazı Arap ülkeleri bu vahşet karşısında sessiz kalıyor. Dünya burada yaşananlara sesini çıkartmıyor. Bu bir insanlık suçudur. İnsani olarak bu vahşete dur demek gerekiyor.

KUDÜS BELGESELİNİ İZLEDİNİZ Mİ?

Gazeteci ve belgeselci olarak bugün İsrail zulmünün yaşandığı Filistin topraklarına daha önce 4 kez giderek Kudüs’ün önemi ile ilgili bir belgesel programı hazırladık. Belgeselimiz birçok ulusal TV kanalında yayınlandı. Belgeselimizi https://www.youtube.com/watch?v=GHvOh55WjBA&feature=youtu.be adresinden izleyebilirsiniz.

KUDÜS GİDERSE HER ŞEY GİDER

Kudüs sadece İslam dünyası için değil, dünya barışı içinde çok büyük tehlike ve tehdit ifade ediyor. Kudüs ile ilgili daha önce birçok yazı kaleme alarak buranın İslam coğrafyası için ne kadar önemli bir yer olduğunu aktardım. Bu makaleyi http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2105&t=makale adresinden okuyabilirsiniz. Kudüs’te yaşanan İsrail terörünün ve son gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

GAZZE'DEKİ GÖSTERİLERDE 59 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 59 Filistinli şehit oldu, 2 bin 771 Filistinli yaralandı. ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazzeliler İsrail sınırında günler öncesinden çadırlar kurdu.

Dün sabah başlayan ve yarın da sürecek "milyonluk yürüyüş" adında kapsamlı gösteriler düzenleyen Filistinliler, İsrail'in sert müdahalesiyle karşılaştı. İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etti. Gazze'de yaşayan Binlerce Filistinli, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail'i protesto ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen gösterilerde 21 yaşındaki Enes Hamdan Kıdeyh ile Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesi sınırındaki gösterilerde 29 yaşındaki Musab Yusuf Ebu Leyla isimli iki Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edildiği belirtildi.

FİLİSTİNLİ BİR BEBEK ŞEHİT OLDU

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Leyla Enver Gandur adlı Filistinli bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarını soluması sonucu şehit olduğu ifade edildi.

Evet, bugün Ramazan ayının ilk günü. Gece ilk sahura kalktık, bu akşamda ilk iftarımızı Allah’ın izniyle eda edeceğiz. Bu mübarek günde İsrail’in Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik başlattığı terörü ve onun işbirlikçilerini kınıyor, bu terörün son bulmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu vesile ile Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. (Kaynak Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com 18 Mayıs 2018)

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Evet, aradan üç yıl geçti…

Üç yıl içinde dünyada birçok şey değişti, son 14 aydır dünya korona vebası ile savaşıyor. Dünyada birçok şey değişmesine rağmen değişmeyen tek şey zalim ve çocuk katili siyonist İsrail’in Kudüs ve Filistin topraklarında Müslümanlara uyguladığı vahşet ve soykırım değişmeden devam ediyor.

Bu satırları yazdığım saatlerde İsrail 56’sı çocuk 200 Filistinliyi katledip 1500 Filistinliyi yaralamıştı ve İsrail’de halen katliam ve savaş devam ediyordu.

İşin en acısı, İslam ülkeleri ve dünya insanlık aleminin gözü önünde yaşanan İsrail devlet terörü, soykırım ve vahşete tepki verilmemesi, dur denenmesi…

İslam ülkeleri, Müslümanlar ve insanlık alemi, insanlık duygularını kaybetmiş. Yazık, çok yazık…