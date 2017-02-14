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İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM !

TÜRK-İŞ, yeniden düzenleme yapılarak işsizlik maaşlarının...

İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM !

14 Şubat 2017 Salı 10:18

 TÜRK-İŞ, yeniden düzenleme yapılarak işsizlik maaşlarının asgari ücret düzeyine getirilmesini için öneride bulundu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, en yüksek işsizlik sigortası maaşının, bin 421 liraya yükseltildiğini belirterek, "Geçen yıl bu rakam sadece bin 318 liraydı.

En düşük işsizlik ücreeti ise 719 lira. Bu rakamın arttırılması gerekli" dedi.

En düşük işsizlik maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini vurgulayan Atalay, "719 lira yerine bunun iki katı bin 400 lira ödensin işsizlere. Bu rakam, kademeli olarak ödenen prime göre arttırılabilir" diye konuştu.

 Ergün Atalay, bu önerilerini önümüzdeki günlerde ilgili taraflara ileteceklerini kaydederek; şöyle devam etti: "İşsizlik maaşından yararlanma koşullarının da kolaylaştırılması gerekli.


Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, son 120 gün içinde prim ödeyerek ve son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödeyerek maaş alabiliyor.".
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