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İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti.

İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

05 Aralık 2022 Pazartesi 12:08

 Sarıyer'deki Çin İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu Tarabya sahilinde toplanan grup, ellerinde dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Doğu Türkistanlılar da eyleme katılarak gösteriye destek verdi.
AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı olduklarını göstermek için toplandıklarını söyledi.
Çin devletinin, Doğu Türkistan’daki politikalarına tepki gösteren Yaroğlu, "Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz evlerinden, çocuk ve eşlerinden, anne babalarından, akraba ve arkadaşlarından, işlerinden, okullarından kopartılarak dar bir coğrafyaya sıkıştırılmakta ve dünyanın geri kalanıyla her türlü bağları kesilmektedir." dedi.
Doğu Türkistan halkının birçok temel haktan mahrum bırakıldığını, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığını, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığını, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair acı gerçeklerin kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yaroğlu, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin, Doğu Türkistan'ın haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmelerinin önemine değindi.
Açıklamanın ardından Doğu Türkistan için dualar edildi. Grup daha sonra dağıldı.


AA
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