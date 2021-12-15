İstanbul’da Türk Dünyası Zirvesi

İstanbul Akgün otelde cumartesi günü akşam düzenlenen yemekli tanışma toplantısında Türk Dünyası Dernek başkanları, derneklerinin faaliyetleri ile ilgili açıklamalar yaptı.

17 Aralık 2019 Tarih Saat 19.00 da yapılacak Türk Dünyası Filmleri Galası Açılışında Türk Dünyasıyla birlikte olduk Genel merkezleri İstanbul’da olan birçok Türk devlet ve özerk Türk cumhuriyeti adına kurulan Dernek başkanları İle bir araya geldik.

TDGF Genel Başkanın da Açıklama

Türk dünyası Gazeteciler Federasyonu genel başkanı Menderes Demir sosyal medyadan paylaştığı mesaj da toplantı ile ilgili şu bilgileri verdi

“Toplantı için Destek veren Proje ortağımız Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz'e, Türk Dünyası İBB Kültür AŞ etkinlikler Uzmanı Rasim Elibol'a, TDGF Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman’a, TDBFF Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu’ya, TDBFF Yurtdışı Direktörü Bayram Bayranmuhamedov’a, Türk Dünyası Derneklerine teşekkür ederim.

Bu yetkinliğe destek Veren TC Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğüne, İBB Kültür Aş, Beyoğlu Belediyesine teşekkür ediyorum.” diyen TDGF genel başkanı Menderes Demir Türk dünyası 4. belgesel Filim Festivali ve Türk dünyası Sinema haftası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı

Belgeselin Önemi Üzerine Konuşma yaptım