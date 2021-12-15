GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İstanbul’da Türk Dünyası Zirvesi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

İstanbul'da Türk Dünyası Zirvesi

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:34

Türk Dünyası Filmleri Gösterimi istişare Toplantısını Türk Dünyası Dernekleri ile İstanbul Akgün Otel’de Cumartesi günü gerçekleştirdik.
Türk Dünyası Sinema Haftası Başlıyor
17 Aralık 2019 Tarih Saat 19.00 da yapılacak Türk Dünyası Filmleri Galası Açılışında Türk Dünyasıyla birlikte olduk Genel merkezleri İstanbul’da olan birçok Türk devlet ve özerk Türk cumhuriyeti adına kurulan Dernek başkanları İle bir araya geldik.
İstanbul Akgün otelde cumartesi günü akşam düzenlenen yemekli tanışma toplantısında Türk Dünyası Dernek başkanları, derneklerinin faaliyetleri ile ilgili açıklamalar yaptı.
TDGF Genel Başkanın da Açıklama
Türk dünyası Gazeteciler Federasyonu genel başkanı Menderes Demir sosyal medyadan paylaştığı mesaj da toplantı ile ilgili şu bilgileri verdi
“Toplantı için Destek veren Proje ortağımız Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz'e, Türk Dünyası İBB Kültür AŞ etkinlikler Uzmanı Rasim Elibol'a, TDGF Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman’a, TDBFF Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu’ya, TDBFF Yurtdışı Direktörü Bayram Bayranmuhamedov’a, Türk Dünyası Derneklerine teşekkür ederim.
Bu yetkinliğe destek Veren TC Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğüne, İBB Kültür Aş, Beyoğlu Belediyesine teşekkür ediyorum.” diyen TDGF genel başkanı Menderes Demir Türk dünyası 4. belgesel Filim Festivali ve Türk dünyası Sinema haftası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı
Belgeselin Önemi Üzerine Konuşma yaptım
Avrasya Türk Dernekleri federasyonun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda biz de Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu genel başkan yardımcısı ve Türk dünyası belgesel Film Festivali Yürütme Kurulu Üyesi olarak yaptığımız konuşmada belgeselciliğin önemi üzerinde durup belgeselciliğin yaygınlaştırılması üzerinde görüş ve önerilerimizi paylaştık





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Basın tarihimiz ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın tarihimiz ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti
İslam Dünyası ve Türkiye’nin tarihi Misyonu! İslam Dünyası ve Türkiye’nin tarihi Misyonu!
Başkan Büyükgöz Din Görevlileriyle Buluştu Başkan Büyükgöz Din Görevlileriyle Buluştu
Başkan Bıyık, Metro İnşaatını İnceledi Başkan Bıyık, Metro İnşaatını İnceledi
Vali Bey’in Eşinin Kocaeli İlçelerine Düzenlediği Kültür Turu Herkese Örnek Olmalı Vali Bey’in Eşinin Kocaeli İlçelerine Düzenlediği...
Kartepe Kar Yağışıyla Beyaza Büründü Kartepe Kar Yağışıyla Beyaza Büründü
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Basın tarihimiz ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere...

Haberi Oku