İstanbul’dan Karadeniz’e Devri Alem

Korona vebası salgını sonrası ilk uçak yolculuğu yaparak Ordu Giresun Hava Limanı’na yolculuk yaptık.

Pandemi günleri ve korona vebası salgını başladıktan sonra ilk kez uçak yolculuğu ile ata memleketim Giresun’a gidiyorum.

Pandemi, hava limanı ve uçak yolculuğunu etkilemiş durumda. Hava limanları sakin ve boş.

İnsanlar maskeli, birbirine bakışları değişmiş…

Korona vebası herkesi gergin ve sinirli hale getirmiş. Görünmez mikrop korona vebası tüm hayatımızı etkiledi.

An itibari ile bugün 28 Mayıs 2021, saat 18:45. Anadolu Jet ile Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan Giresun’a gitmek üzere yola çıkarken, geçmiş o güzel günleri hatırladım.

En son uçak yolculuğumuzu, 2020’nin Şubat ayında Giresun’dan İstanbul Sabiha Gökçen arasında gerçekleştirmiştik.

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Giresun’dan Orduya Devri Alem

Devri Alem Belgesel Programı ve Gebze Gazetesi olarak, Ordu bölgesinde tarih ve kültür araştırmalarımıza devam ediyoruz. Giresun Orman Bölge Müdürü değerli devlet adamı Ahmet Güneş Bey ile Giresun ve Ordu bölgesinde ormancılık tarihimizi ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün hizmetlerini belgeselleştiriyoruz.

Danişment Gazi Şehitler Hatıra Ormanı

Hafta sonu olmasına rağmen, cumartesi sabah erken saatlerde yola çıkıp, Fatsa Aybastı üzerinden Canik Dağlarındaki Perşembe Yaylası’nda bulunan Melik Danişment Gazi Şehitliğini ziyaret ederek, bölge müdürlüğü tarafından yapılan Danişment Gazi Şehitler Hatıra Ormanlığında fidan diktik.

Ordu Aybastı Perşembe Yaylası’nda 1005 yılında şehit olan Danişment Gazi Emir Kümbet Şehitliğinden canlı yayın yaptık.

Ordu Aybastı Danişment Gazi Şehitliğinden yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/2004481126373151/?d=n

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Perşembe Yaylası’nın Tarihi

Aybastı Perşembe Yaylası

Perşembe Yaylası, ilçe merkezine 17 km. uzaklıktadır. İlkbaharda karların erimeye başlamasıyla hayatın ve canlılığın başladığı Perşembe Yaylası’nda mevsimin ilk karının yağmasına kadar hayat devam eder. Yeşil çimlerle kaplı olan yaylanın merkezinde şehir türü bir yapılanma vardır. Perşembe Yaylası’nda yerleşim ve yaşamanın, Türklerin Anadolu’ya ayak basmalarından bu yana devam ettiğini kabul edebiliriz. Çünkü, ünlü seyyah Evliya ÇELEBİ, seyahatnamesinde, Perşembe Yaylası’ndan ve Perşembe Panayırı’ndan bahsetmektedir. Yine, 1876 Trabzon Salnamesi’nde Perşembe Yaylası ve panayırından söz edilmektedir.

Bu yazılı kaynaklara dayanarak, perşembe Yaylası’nın çok eski bir yerleşim yeri olduğunu anlıyoruz. Yayla şenlikleri de insanların bu yaylaya yerleşmeleriyle birlikte Perşembe Panayırı olarak başlamıştır. O dönemlerde yurdun çeşitli yerlerinden gelen satıcıların eğlence araçlarının, çadır tiyatrolarının buluşup birleştiği muhteşem bir görünüm içerisinde başlayan ve bir hafta devam eden eğlence, alışveriş ağırlıklı bir şenlikmiş.

Adını perşembeden alsa da Yayla Aybastı sınırları içinde Canik Dağları’nın zirvesinde insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor.

Her yıl devlet tarafından, Danişment Gazi Emir Kümbet Şehitleri için anma toplantıları düzenleniyor.

Giresun ve Ordu Bölgesi Orman Bölge Müdürü Ahmet Bey ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile şehitlikte Fatiha okuduk.

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ORMANLARI DENİZİ

Orman Bölge Müdürü Sayın Ahmet Güneş Bey’in öncülüğünde Aybastı ve Canik Dağları’nda ormanlarla ilgili belgesel çekimi de gerçekleştirdik.

Aybastı ilçesi mükemmel bir orman sahasına sahiptir. Küçükyaka Mahallesi’nde Kurtini, Sefalık bölgesinde Tösmen, Hisarcık bölgesinde Karaorman, Zaferimilli bölgesinde Sele, Reşadiye – Aybastı ortak bölgede Ağuderbent , Esenli’de Killik ve Danalıtepe, Çakırlı’da Kuyudibi, Ortaköy’de Üçağaç, Koyunculu’da Sivri başlıca ormanlarıdır.

“1867 yılında yayınlanan Trabzon Vilayeti Salnamesi isimli eserin 1. cildinin 197. sayfasında: “Trabzon Sancağında Bulunan Orman” başlıklı bölümde “Aybastı Nahiyesinde tul ve arzları birer buçuk saat mesafeli beş altı adet orman olup bu ormanlarda yalnız gürgen ağaçları vardır. Hasıl olan kereste yalnız derun- i nahiye ebniyasına sarf olunarak yolları gayet sa’bel- mürur olduğundan ahir mahalle nakledilememektedir.’’ ifadeleri Aybastı’nın orman yönünden zengin olduğunu göstermektedir.

Ormanların genel alanı 38.912.0 hektardır. Bunun 28.312 hektarı ormansız, 10591.0 hektarı ormanlık alandır. Ormanlık alanın 8700.5 hektarı verimli, 1890.5 hektarı verimsizdir.

Servet itibariyle:

Kayın: 556.302 M3

Meşe: 5.039 M3

Gürgen: 938 M3 ‘tür

Sele’deki ormanlarda orman bakım çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde ormanlarda bulunan bozuk, kuru, kırık ağaçlara çıkartılarak ormanlar kaliteli ve dayanıklı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda köye bir miktar para girmekte olup, köylü ihtiyaçları kadar yakacak ve yakacak emvalini ucuz şekilde almaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda ormandan tomruk, yuvarlak sanayi odunu, maden direk, yarma, sanayi odunu, lif yonga odunu ve yakacak odun elde edilmektedir. Elde edilen bu emval ihale ile piyasaya satılmaktadır

AKARSULARI: Büyük ırmakları yoktur. Armutlu ve Aybastı çayları mevcuttur. Yine eski adı “Ağuderya” yeni adı Bolaman olan bir çayı vardır. Her iki çay da Fatsa’dan Karadeniz’e dökülmektedir.