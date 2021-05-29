İstanbul’un Fethi Kutlamaları, Gebze’den Başlatılmalı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e, tarihi görev düşüyor.

Kocaeli ve Gebze olarak İstanbul’un yanı başında olmamıza rağmen yerli ve yabancı turiste bölgemizi maalesef tanıtlamadık.

Kocaeli’de yaşayanlar olarak, kendimizde bölgemizi tanınıyoruz. Acı ama gerçek, Kocaeli’yi yönetenler ve Kocaeli’de yaşayanlar olarak da bölgemizi tanımıyoruz.

Başta Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın ve tüm ilgili ve yetkililer olarak, Kocaeli’yi tanıma ve tanıtla kampanyası başlatmalı ve 29 Mayıs İstanbul’un fetih kutlamaları ile ilgili 29 Mayıs’ta Gebze Hünkar Çayırı’nda tören düzenlenmeli.

İstanbul’un Fethi’nde Gebze’nin önemi

Gazeteci ve belgeselci olarak yıllar önce ortaya koyduğum bu araştırma, daha sonra akademisyenler tarafından belgelendi, bilimsel makale haline geldi. Bu konuda daha önce Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1073&t=makale

Makalenin Tam Metni

29 Mayıs İstanbul’un fethi yıldönümü törenleri başlıyor. Sadece İstanbul’da değil Türkiye’nin birçok bölgesinde hatta Türklerin yaşadığı birçok ülkede İstanbul’un fethi ile ilgili kutlama programları yapılıyor. İstanbul’un fethi sadece Türk İslam tarihi değil, Dünya tarihi için çok önemli. Bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlaması, Doğu Roma İmparatorluğunun yıkılması Dünya tarihi için çok önemli.

İstanbul’un Fethi törenlerinin Gebze’den başlatılması ile ilgili bugüne kadar birçok yazı kaleme aldım.

Son 3 yıldır Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Hünkara Vefa Sempozyumu ve Fatih’i anma toplantıları Gebze’nin Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi’ndeki rolü ve önemi, akademik çalışmalar ile de belgelenmiş oldu. Son sempozyuma bildiri sunan Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fahamettin Başar, çok önemli açıklamalar yaptı.

Yapılan bu açıklama ile ilgili Gebze Belediyesi tarafından yayınlanan basın bülteni, tarihimiz açısından önemli. Basın bildirisinde yer alan bilgileri özetle sizlerle paylaşıyorum.

BASIN BİLDİRİSİNDE NELER YAZILDI

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Hünkara Vefa Sempozyumu’nda sunumda bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fahamettin Başar, 1329’da Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan Palekanon (Eskihisar) Savaşında elde edilen zaferin İstanbul’un fethine giden başarılı yolculuğunun ilk adımı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Başar, “Osmanlı’nın İstanbul’u fethine giden başarılı yolculuğunun 1329 yılında Gebze kıyısında Pelekanon’da başladığını söyleyebiliriz” dedi.

Sempozyumun ikinci oturumunda konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fahamettin Başar, 1329’da Osmanlı beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan Palekanon (Eskihisar) savaşında elde edilen zaferin İstanbul’un fethine giden başarılı yolculuğunun ilk adımı olduğunu söyledi.

İZNİK OSMANLI KUŞATMASINDA

Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda bildirimde bulunan Prof. Dr. Fahamettin Başar, “Bursa’nın fethinden sonra Orhan Bey, İznik üzerindeki baskıyı daha da artırmaya başlamıştı. Gemlik ve Yalova’nın fethiyle şehrin Bizans ile olan bağlantısını kesmişti. Osmanlının Bizans aleyhine sınırlarını genişlettiği sırada tahta yeni çıkmış olan imparator 3. Antronikos İznik’i kurtarmak arzusu ile Türklere karşı bir sefer hazırlıkları yapmaya başlamıştı.

BİZANS’A ESKİHİSAR’DA DARBE

1329 yılında Trakya’dan asker toplayan imparator ordusunu Üsküdar’a sevk etmiş daha sonra kendisi de Üsküdar’a geçip ordunun başında İznik’e gitmek üzere Gebze yolunda ilerlemeye başlamıştı. Bizans kuvvetlerinin hareketlerinden akıncıları sayesinde zamanında haberdar olan Orhan Bey, İznik surları önlerinde bir miktar kuvvetini bırakarak imparatoru karşılamak için batı yönünde hareket etmiştir. Topçular Limanı’ndan Kocaeli yarımadasına geçip Bizans ordusundan önce Eskihisar’a ulaşmış ve burada imparatorun ordusunu beklemeye başlamıştı. İki safhada gerçekleşen savaş sonunda Bizans ordusu çok ciddi kayıplar vermiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştı.

ADIM ADIM FETİHE DOĞRU

Bu savaşın İstanbul’un fethindeki önemine gelirsek. Bu savaş ile birlikte Bizanslıların Türkleri Marmara bölgesinden çıkarma gayretleri neticesiz kalmıştır. Osmanlılar bu savaştan sonra Gebze, Hereke, Pendik ve Üsküdar’a kadar olan topraklara sahip olduğu gibi İznik’e dönerek bu şehirdeki kuşatmaya devam etmiş iki yılsonunda bu önemli şehri fethetmiştir. Sonuç olarak Osmanlı’nın İstanbul’u fethine giden başarılı yolculuğunun 1329 yılında Gebze kıyısında Pelekanon’da başladığını söyleyebiliriz. Bizanslılar bu muharebeden sonra bir daha Osmanlı’ya karşı sefere çıkamamış savunmaya çekilmişlerdir” dedi.

İSTANBUL’UN KURTULUŞUNDA GEBZE’DEN TOPRAK ALINIYORDU.

Daha önce İstanbul’un İngilizlerden kurtuluşu törenleri ile ilgili daha önce Gebze Anibal tepeden atletler tarafından toprak alınarak, İstanbul’a götürülüyordu. Son yıllarda bu gelenek unutuldu. Neden Anibal tepeden toprak alınıyordu bilmiyorum. Ancak bu uzunca bir süre devam etti. Yeniden bu gelenek başlatılabilir. Ayrıca İstanbul’un fetih törenleri ile ilgili Gebze bölgesine önemli bir yer verilebilirdi. Bu konuda daha önce kaleme aldığım yazılar var. O yazıların özetini bu köşemde sizlerle paylaşıyorum.

İSTANBUL’UN FETHİ KUTLAMALARI GEBZE’DEN BAŞLATILMALI (02/06/2013)

Her şehrin marka değeri vardır. Birçok şehir küçücük değerlerini, Uluslararası bir marka haline getiriyor. Gebze bölgesi sanayi ile anılmasına rağmen tarih, kültür, tarım ve turizm alanında birçok marka değeri var. Bu değerler, ortaya çıkarılabilseydi, Gebze bugün dünyaca tanınan bir kültür turizmi merkezi haline gelebilirdi. Eskihisar, Osman Hamdi Bey Müzesi ve Kalesiyle önemli bir marka. Türk müzeciliğinin kurucusu olması dolayısıyla Eskihisar, dünyaca tanınan bir kültür turizmi haline getirilebilirdi. Bazı Yeşilçam filmleri Eskihisar’da çekilmişti. Gebze bölgesi birçok Yeşilçam filmine doğal platoluk görevi yapmıştı.

Bir çalışma yapılarak Gebze bölgesinde çekilen Yeşilçam filmleri isim isim tespit edilerek filmlerin bir kopyası Kültür Bakanlığı’ndan temin edilerek Gebze’de izleyici ile buluşturulabilir, Eskihisar’daki sinema günleri Gebze bölgesinde çekilen sinema filmleri adıyla yeni bir hamle başlatılabilir.

Eskihisar gerçekten bir marka. Barbaraos Hayrettin Paşa ve Kuzey Afrika’da Osmanlı kaptanları ile ilgili belgesel çekmek üzere bu hafta Cezayir’e gidiyorum. Pazar günü güneşli bir havada Eskihisar’da hem çayımı içtim hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 1965’te basılan Türk Deniz Tarihi kitabını Eskihisar’da körfez manzarası eşliğinde zevkle okudum.

Eskihisar Belgesel Sinema Festivali yarışması da düzenlenerek Türkiye’nin ilk belgeselcilerinden biri olan Osman Hamdi Bey ile anılmak suretiyle belgesel sinema günleri organize edilip, Gebze’nin kültür alanında tanınmasına imkan sağlanabilir. Anibal başlı başına bir kültür değeri. Anibal bölgesi vakit geçirilmeden bir bilim, teknoloji ve kültür müzesi haline getirilerek anıt çevresi yerli ve yabancı turistlere açılabilir.

Yazının tamamını ise http://www.belgeselyayincilik.com/ismail-kahraman/makaleler/istanbulun-fethi-kutlamalari-gebzeden-baslatilmali linkinden okuyabilirsiniz

(Kaynak: Gebze Gazetesi)