“İş’te Eşit Kadın” Sertifikası’nı Alan İlk Asistans Şirketi!

RS Otomotiv Grubu çatısı altında yer alan ve Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip asistans şirketi Tur Assist, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek işbirliği ile yapılan bağımsız denetimin ardından, “İş’te Eşit Kadın” Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Türkiye’de bu sertifikayı alan ilk asistans şirketi

olduklarını ifade eden Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, “İş hayatında

fırsat eşitliğine yönelik verdiğimiz taahhütleri eyleme geçirerek aldığımız bu

sertifika ile toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz değeri tekrar göstermiş olduk.”

dedi.

27 yıldır asistans sektöründe faaliyet gösteren Tur Assist, bağımsız denetimlerin

ardından “İş’te Eşit Kadın” Sertifikası alan ilk asistans şirketi unvanını kazandı. İngiliz

denetim şirketi Intertek ve Sürdürülebilirlik Akademisi, yönetim sistemleri, işe alım ve

çalışma süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri ve sosyal etki kriterlerinde

yaptığı denetimlerle Tur Assist’i sertifikaya layık gördü. Konuyla ilgili bir açıklama

yapan Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan “İş hayatında fırsat eşitliğine

yönelik verdiğimiz taahhütleri eyleme geçirerek aldığımız bu sertifika ile toplumsal

cinsiyet eşitliğine verdiğimiz değeri ve önemi tekrar göstermiş olduk.” ifadelerine

yer verdi.

İş’te Eşit Kadın Sertifikası alan şirketler, 2015’te Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeler

tarafından kabul edilen “17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını” gerçekleştirme yolunda

da sürece katkı sağlamış oluyor. Konuyla ilgili detaylı bilgilere surdurulebilirlik.com.tr