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“İş’te Eşit Kadın” Sertifikası’nı Alan İlk Asistans Şirketi!

RS Otomotiv Grubu çatısı altında yer alan ve Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip asistans şirketi Tur Assist, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek işbirliği ile yapılan bağımsız denetimin ardından, “İş’te Eşit Kadın” Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

'İş'te Eşit Kadın” Sertifikası'nı Alan İlk Asistans Şirketi!

02 Şubat 2023 Perşembe 16:58

 Türkiye’de bu sertifikayı alan ilk asistans şirketi
olduklarını ifade eden Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, “İş hayatında
fırsat eşitliğine yönelik verdiğimiz taahhütleri eyleme geçirerek aldığımız bu
sertifika ile toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz değeri tekrar göstermiş olduk.”
dedi.
27 yıldır asistans sektöründe faaliyet gösteren Tur Assist, bağımsız denetimlerin
ardından “İş’te Eşit Kadın” Sertifikası alan ilk asistans şirketi unvanını kazandı. İngiliz
denetim şirketi Intertek ve Sürdürülebilirlik Akademisi, yönetim sistemleri, işe alım ve
çalışma süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri ve sosyal etki kriterlerinde
yaptığı denetimlerle Tur Assist’i sertifikaya layık gördü. Konuyla ilgili bir açıklama
yapan Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan “İş hayatında fırsat eşitliğine
yönelik verdiğimiz taahhütleri eyleme geçirerek aldığımız bu sertifika ile toplumsal
cinsiyet eşitliğine verdiğimiz değeri ve önemi tekrar göstermiş olduk.” ifadelerine
yer verdi.
İş’te Eşit Kadın Sertifikası alan şirketler, 2015’te Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeler
tarafından kabul edilen “17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını” gerçekleştirme yolunda
da sürece katkı sağlamış oluyor. Konuyla ilgili detaylı bilgilere surdurulebilirlik.com.tr
web sitesi adresi üzerinden erişilebiliyor.
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