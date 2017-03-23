“İstihdam seferberliği işsizliği düşürecek”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ocak ve şubat aylarında işsizlik oranlarında tersine hareketin başlayacağına ilişkin işaretlerin göründüğüne dikkat çekerek “Hükümetimizin aldığı tedbirler 2017 yılı şubat ayından itibaren uygulamaya girdi. Alınan bu tedbirler yılın sonuna kadar muhakkak etkili olacaktır. 2016 yılında iki haneli rakama çıkan işsizlik oranı, 2017 yılında kısa zamanda etkisini gösterecektir düşüncesindeyim.” dedi.

Ayhan Zeytinoğlu sanayinin yarattığı istihdam kapasitesi bakımından üçüncü sırada yer alan ve Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu’dan oluşan TR 42 Bölgesi’nin istihdam verilerini de değerlendirdi. Zeytinoğlu “TR 42 Bölgesi’nde toplam istihdamın geçen seneye göre 1,9 puan azalarak yüzde 49,8’den yüzde 47,9’a gerilediğini görüyoruz. Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan TR 42 Bölgesinde toplam istihdam, 1 milyon 342 bin kişiden, 1 milyon 303 bin kişiye düştü. 2016 yılında sanayi istihdamının aynı seviyede kaldığını, tarım sektöründe yüzde 24 gerileme ve hizmetler sektöründe ise yüzde 3 artış olduğunu gördük. İstihdam seferberliği sonuçlarının ortaya çıkması ile beraber bu bölgede de özellikle sanayi sektöründe istihdam artışının gerçekleşeceğini bekliyoruz.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TUİK tarafından açıklanan ve yüzde 10,9’a çıkan 2016 yılı işsizlik rakamını değerlendirerek “İşsizlik yılsonu itibariyle yükselişte görünse de Hükümetimizin 2017 yılı şubat ayından itibaren uygulamaya koyduğu istihdam seferberliği kısa sürede sonuç verecek, işsizlik düşecek.” dedi.