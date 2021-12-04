İSU GENEL MÜDÜRÜ ALİ SAĞLIK, ”BASINÇ YÖNETİMİ İLE KAYIP KAÇAKLARIN AZALTILMASI YANI SIRA ÖNEMLİ ORANDA SU TASARRUFU SAĞLADIK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi yöneticilerini makamında ağırladı. Kocaeli’nde içme suyu şebekesinde hidrofor kullanımı ve şebeke basınçları ile ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu görüşmede Genel Müdür Ali Sağlık, “Kocaeli’nde uyguladıkları basınç yönetim uygulamaları ile içme suyu şebekesinde kayıp kaçakların azaltılması yanı sıra önemli oranda su tasarrufu sağladık. ”dedi.





HEDEF DÜNYA STANDARDI

MMO Kocaeli Şubesi Başkanı ve TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, MMO Kocaeli Şubesi Sekreteri Mehmet Ali Elma ve Yerel Yönetimler Komisyonu Başkanı Muammer Hakkı Ersöz, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı makamında ziyaret etti. İSU Genel Müdürlüğü olarak Kocaeli genelinde yaptıkları yatırımlar ve içme suyunda kayıp kaçakların azaltılması çalışmaları hakkında MMO yöneticilerine bilgi veren Genel Müdür Ali Sağlık, yapılan çalışmalar ile 2004 yılında yüzde 72 olan içme suyu kayıp kaçak oranını yüzde 26 seviyelerine indirdiklerini ifade etti. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte içme suyu ihtiyacının önem arz ettiğini ve hedeflerinin şebeke kayıp kaçaklarında dünya standartları olan yüzde 20 seviyelerine indirmek olduğu belirten Genel Müdür Sağlık, içme suyu şebekesindeki kayıp kaçakların azaltılması için basınç yönetim uygulamaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.





185 İZOLE BÖLGE OLUŞTURULDU.

Basınç yönetimi için Kocaeli’nde 185 izole bölge oluşturduklarını aktaran İSU Genel Müdürü Sağlık, “Basınç yönetimi ile depo besleme bölgelerinde alt izole bölgeleri oluşturduk. Böylelikle şebeke üzerinde oluşmuş ancak yüzeye çıkmayan, akustik vb. yöntemlerle de tespit edilemeyen kılcal çatlaklardan meydana gelen kayıp miktarının azalmasını, mevcut şebekede oluşan basınç dalgalanmalarını abonelerimizi etkilemeyecek seviyeye indirerek oluşabilecek arıza sayısının azalmasını sağladık. Ayrıca, şebeke ve üzerinde bulunan vana, hidrant vb malzemelerin kullanım ömürlerinin uzamasını da sağlamış olduk. Bu uygulama aynı zamanda su temininde arz ve talep oranının optimize edilmesidir. Kısacası Kocaeli’nde uyguladığımız basınç yönetim uygulamaları ile birlikte içme suyu şebekesinde kayıp kaçakların azaltılması yanı sıra önemli oranda su tasarrufu sağlamış olduk.” dedi. Genel Müdür Sağlık, Makina Mühendisleri Odası’nın tecrübelerinden yararlanmak istediklerini de kaydetti.





İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMASI

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, MMO Kocaeli Şubesi Başkanı Murat Kürekçi ve beraberindekiler ile yüksek katlı binalarda hidrofor kullanımı, şebeke basıncı ile Kurum personeline eğitim ve işbirliği konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.



















