İSU GENEL MÜDÜRÜ ALİ SAĞLIK, MÜSİAD HEYETİNİ AĞIRLADI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi yönetimini ağırlayan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kurum olarak 2021 yılının ilk 10 ayında 542 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini, 2022 yılında ise 731,2 milyon lira yatırım belirlediklerini söyledi.

Mart ayında seçilen MÜSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı İsmail Uslu ve yönetim kurulu üyeleri, kurumsal ziyaretler kapsamında İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı makamında ziyaret etti. Konuk heyeti sıcak bir ortamda ağırlayan Genel Müdür Ali Sağlık, Başkan İsmail Uslu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İSU Genel Müdürü Sağlık, kurum olarak Kocaeli genelinde yaptıkları altyapı ve üstyapı yatırımları ile İzmit Körfezi’nde etkili olan müsilaj ve temizlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.





Kocaeli’nin sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra altyapı ve arıtma tesisleri işleterek çevrenin korunmasını sağladıklarını ifade eden Genel Müdür Sağlık, aynı zamanda yatırımcı bir kurum olduklarını aktardı. Genel Müdür Ali Sağlık, “2021 yılının ilk 10 ayında içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları, dere ıslahları, su depoları ve fosseptik kuyuların yanı sıra altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt, parke ve bordür çalışmaları için 542 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2021 yılı sonuna kadar bu miktar 600 milyon lirayı bulacaktır. Yatırımlarımızı 2022 yılında sürdürerek 731,2 milyon lira olarak belirledik.” dedi.





Kocaeli’ ye dünya kalitesinde sağlıklı bir altyapı ve işletmecilik hizmeti verdiklerini vurgulayan İSU Genel Müdürü Sağlık, “Yatırımlar ile birlikte içme suyunda kayıp kaçak oranımızı yüzde 26 seviyesine indirdik. Bu oranın dünya standartlarına indirmek için teknolojiden yararlanarak çalışmalarımızı program çerçevesinde sürdürüyoruz. Bütün bu çalışmalar sonucu Kocaeli’ de insanlarımız sağlıklı altyapı ile sağladığımız içme suyumuzu evlerinde işyerlerinde gönül rahatlığı ile içmekte ve kullanmaktadır.” ifadelerinde bulundu. Kocaeli’ de yüzde 100 biyolojik yüzde 72 oranında ileri biyolojik arıtma gerçekleştirdiklerini de belirten İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 2024 yılı sonunda ileri biyolojik arıtma oranını yüzde 100 seviyelerine çıkaracaklarını sözlerine ekledi. Sivil toplum örgütlerinin önemine de vurgu yapan Genel Müdür Sağlık, her türlü işbirliğine açık olduklarını kaydetti.





Sıcak ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu da, yeni yönetim ile birlikte kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü’nün yaptıkları yatırımları yakından takip ettiklerini aktaran Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, dernek olarak Kocaeli’ de ve ulusal alanda yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Ziyaret, Genel Müdür Ali Sağlık, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu ve dernek yönetim kurulu üyelerinin hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.















