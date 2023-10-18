İSU GENEL MÜDÜRÜ ALİ SAĞLIK: “VATANDAŞLARIMIZ SUYU GÖNÜL RAHATLIĞIYLA MUSLUKTAN İÇEBİLİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü; Kocaeli'de içilebilir suyu, kaynağından başlayıp musluktan akana kadar her aşamasının takibini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaelilerin suyunu gönül rahatlığıyla musluktan içebileceğini ifade ederek yapılan tüm yatırım ve hizmetleri “Kocaeli’de Su Musluktan İçilir” ilkesiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

KOCAELİ’NİN HER NOKTASINDA ALTYAPI ÇALIŞMASI

Kocaeli’nin her noktasında altyapı çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, altyapıda gerçekleştirdiği çağa uygun, son teknolojiyle bütünleşmiş altyapı hamleleri gerçekleştiriyor. Yaptığı çalışmalarla Kocaeli’de kaliteli işletmecilik anlayışıyla hizmet veren İSU, örnek birçok yatırım ile sağlıklı ve kaliteli içme suyunu abonelerine kesintisiz sağlıyor.

“SUYUN KALİTESİNİ KORUYORUZ”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli’de suyun kalitesini korumak için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek: “şu anda 12 bin 871 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı işletiyoruz. Bununla birlikte toplam 462 bin 656 metreküplük kapasiteli 679 adet içme suyu deposu, günlük içme suyu arıtma kapasitesi 488 bin 941 metreküp olan 13 adet içme suyu arıtma tesisi ile Kocaeli halkına modern ve sürdürülebilir işletmecilik anlayışıyla aralıksız hizmet veriyoruz.” dedi.

“MUSLUKTAN AKAN SUYU DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORUZ”

Musluktan akan içme suyunun kalitesini sıkı bir şekilde kontrol ettiklerini ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık: “Her ay düzenli olarak Kocaeli genelinde su analizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı söz konusu olunca bu sorumlulukla musluklardan akan suyun güvenle içilebilirliğini kontrol altında tutmak amacıyla her ay düzenli olarak 12 ilçenin 374 farklı noktasından rastgele seçilen abone musluklarından 1.000 adet numune ile ulusal ve uluslararası geçerlilik patentine sahip Merkez Laboratuvarımızda 270 parametrede kalitesini kontrol ederek suyumuzu güvence altına alıyoruz.” diye konuştu.





“MUSLUKTAN AKAN SUYU GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İÇEBİLİRSİNİZ”

Almış olduğu bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirdiklerini ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık: “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ için kaliteli altyapı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kaliteli su hizmetimizi vatandaşlarımızın musluğundan akana kadar devam ettiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kaliteli işletmecilik anlayışıyla Kocaeli halkına sağlıklı ve temiz içme suyunun her zaman erişilebilir olduğunu gösteriyoruz. ‘Kocaeli’de Su Musluktan İçilir’ sloganımızla vatandaşlarımızı; musluklarından akan suyu, gönül rahatlığı ve güvenle içmeye davet ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.