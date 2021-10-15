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İSU KASTAMONU DESTEK EKİBİNE BAŞARI BELGESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, geçtiğimiz Ağustos ayında Kastamonu ve çevresinde meydana gelen sel felaketi bölgesinde bir ay boyunca destek çalışmalarında bulunan ekibi makamında ağırlayarak teşekkür belgesi verdi.

İSU KASTAMONU DESTEK EKİBİNE BAŞARI BELGESİ

15 Ekim 2021 Cuma 11:12

EKİPLER SELİN İLK GÜNLERİNDE BÖLGEDE

Batı Karadeniz’de etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlar başta Kastamonu olmak üzere Sinop ve Bartın illerini etkiledi. Şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden onlarca insan hayatını kaybetti yüzlerce insanımız da yaralandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla İSU Genel Müdürlüğü, ilk günlerden itibaren selin en çok etkilediği Kastamonu Bozkurt ilçesine ayrı ayrı guruplar halinde 9 kişilik ekip ile su tankeri, mini yükleyici bobcat ve iki adet kanal temizleme aracı gönderdi. 


DESTEK ÇALIŞMALARINDA BULUNULDU

Ekipler ve iş makinaları, AFAD koordinasyonunda ağırlıklı olarak Bozkurt olmak üzere Azdavay ve Şenpazar ilçelerinde yardım, temizleme ve su ihtiyacı çalışmalarında bulundu. Ekipler, bir ay boyunca sel felaketi izlerinin biran önce ortadan kaldırılması için yapılan yardım çalışmalarında yoğun bir şekilde destek verdi. 


GENEL MÜDÜR SAĞLIK’TAN TEŞEKKÜR 

KBB İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kastamonu ve çevresinde meydana gelen sel felaketine destek çalışmaları için giden ekibi makamında ağırladı. Genel Müdür Yardımcısı Sinan Sokur ve İşletmeler Dairesi Başkanı Kenan Yaralı’nın da hazır bulunduğu programda konuşan Genel Müdür Ali Sağlık, sel felaketinin yaralarının sarılmasında özverili şekilde çalışan ekibe teşekkür etti. 


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ ın selam ve başarı dileklerini ileten Genel Müdür Sağlık, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile Kastamonu ve çevresinde yaşanan selin yaralarını sarmak için afetin ilk günlerinden itibaren bölgeye ekip ve iş makinası desteğinde bulunduk. Ekiplerimiz, bölgede bulunduğu bir ay boyunca Bozkurt, Azdavay ve Şenpazar ilçelerinde özverili ve gayretli çalışmalar yaptı. Biz de Marmara depremini ağır bir şekilde yaşadık. Böyle afetlerde millet olarak yardımlaşma şuuru içerisinde oluyoruz. Kurumumuz adına sel bölgesinde gece gündüz demeden yoğun çalışmalarda bulundunuz. Gösterdiğiniz özverili çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. ”dedi. 


TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ.

Yapılan çalışmalar hakkında ekipten bilgiler de alan Genel Müdür Ali Sağlık, 9 kişilik ekibe teşekkür ederek başarı belgeleri verdi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.







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