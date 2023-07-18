İTALYAN FERRERO FİRMASININ FINDIK OYUNU

Türkiye’deki fındığın yüzde 80’ini alan Ferrero, fındık fiyatlarını dilediği gibi ayarlıyor. İtalyan kökenli firma 9 liradan aldığı fındıktan milyonlarca dolar para kazanıyor. Fındık üreticisi yine kandırıldı. Fındık fiyatının bu yıl artmasını bekleyen üreticiler, İtalyan Ferrero’nin insafına bırakıldı.

Türkiye’deki fındığın yüzde 80’ini alan Ferrero, fındık fiyatlarını dilediği gibi ayarlıyor. İtalyan kökenli firma 9 liradan aldığı fındıktan milyonlarca dolar para kazanıyor. Fındık üreticisi yine kandırıldı. Fındık fiyatının bu yıl artmasını bekleyen üreticiler, İtalyan Ferrero’nin insafına bırakıldı.

Türkiye fındığının yüzde 80’ini alan Ferrero, önceki yıl fındık piyasasının lider firması Oltan Gıda’yı satın almıştı. Bu satın almayla birlikte İtalyanlar fındık piyasasının tek hakimi oldu. Fındık fiyatlarını istedikleri gibi belirleyen Ferrero, dünyanın bir numaralı gıda tekeli. Dünyanın önde gelen ilk 100 firması arasında ilk 20’de olan Ferrero’nun yıllık cirosu 10 milyar euro dolayında.