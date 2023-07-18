İTALYAN FERRERO FİRMASININ FINDIK OYUNU

Türkiye’deki fındığın yüzde 80’ini alan Ferrero, fındık fiyatlarını dilediği gibi ayarlıyor. İtalyan kökenli firma 9 liradan aldığı fındıktan milyonlarca dolar para kazanıyor. Fındık üreticisi yine kandırıldı. Fındık fiyatının bu yıl artmasını bekleyen üreticiler, İtalyan Ferrero’nin insafına bırakıldı.
Türkiye fındığının yüzde 80’ini alan Ferrero, önceki yıl fındık piyasasının lider firması Oltan Gıda’yı satın almıştı. Bu satın almayla birlikte İtalyanlar fındık piyasasının tek hakimi oldu. Fındık fiyatlarını istedikleri gibi belirleyen Ferrero, dünyanın bir numaralı gıda tekeli. Dünyanın önde gelen ilk 100 firması arasında ilk 20’de olan Ferrero’nun yıllık cirosu 10 milyar euro dolayında.
Fındık piyasasını tümüyle gele geçiren Ferrero, 14-15 lira olması gereken fındığı 9 liradan satın alıyor ve ucuza kapatıyor. Fındık fiyatı düşük kalınca Ferrero milyar dolar kazanç elde ediyor. Türkiye’nin fındık ihraç rakamı yıllık 2 milyar dolar civarında. Bir kilo iç fındıktan ortalama 1 dolar kazanan Ferrero’nun kazancının çok büyük olduğu tahmin ediliyor. Ferroro’nun fındığı ucuza kapatmasına iktidar müdahale etmiyor. TMO’nun açıkladığı 10 liralık fiyat Ferrero’nun işine geliyor. Böylece fındık fiyatları yükselmiyor. Bu fiyat oyununun sonucunda fındık üreticisi kaybediyor, İtalyanlar kazanıyor. İktidar da olup bitene seyirci kalıyor, üreticinin mağduriyeti önemsenmiyor.
FINDIĞIN ÜRETİMİ BİZDE AMA..
Türkiye’nin en kaliteli fındığı Giresun’da üretiliyor. Hasat zamanı olunca tüm kentin tek konusu fındık. Türkiye’nin dünyada tekel olduğu tarım ürünlerinin başında geliyor fındık. Ancak ne yazık ki fındık politikalarına dair dünyada söz sahibi ülke ise Almanya. Bugün dünya fındık politikasını Almanlar belirliyor. Oysa ki az önce de dediğimiz gibi Dünya tüketiminin yüzde 60’ına yakını Türkiye’den yetişiyor. Üretim miktarında lideriz ama politika belirleme de ne yazık ki söz sahibi olamadık bir türlü. Bölgede herkesin gözü Hükümet kadar, en büyük alımı yapan özel firmalardan Ferrero’da desek yeridir.
İtalyan firması Ferrero’nun üst düzey yöneticileri geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklama da Türklerinin, Türk fındığının kıymetini bilmediğini açıklayarak, Türk Fındığı ve özellikle Giresun fındığıyla ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışmaları dikkat çekici. Deyim yerindeyse bir yabancı kuruluş olan Ferrero firması kadar Türk Fındığı’ndan para kazanan Türkler, fındığa sahip çıksalar, bugün fındığımız çok farklı noktalarda olabilir.
VÜCUNUZDAKİ MADENİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ
FERRERO dünyanın en büyük 3’üncü çikolata üreticisi. 70 yıl önce İtalya’nın Alba kentinde küçük bir pastaneden doğmuş, çikolata ve şekerleme sektöründe dünya devi olmuş bir başarı öyküsü. 10 milyar Euro’yu aşan cirosu, 41 bin çalışanı ve 22 tesisiyle neredeyse dünyanın her yerinde ürünlerini satıyor. Dünyadaki fındığın yüzde 70’ini üreten Türkiye’den büyük alım yapan, Türkiye’de 7 tesisi olan şirket, dünyada en çok sattığı Ferrero Roche ve Nutella ürünlerinde de Türk fındığı kullanıyor.
Ferrero’nun İtalya’nın Alba kenti, Türkiye’nin fındık üssü Giresun ile kardeş şehir oldu. 2014 yılında Türkiye’de de fındık konusunda uzmanlığıyla bilinen Oltan Gıda’yı da alarak Ferrero Fındık yapan şirketin İnovasyon ve Statejik İş Birimleri Başkanı Aldo Uva, şöyle konuştu: “Türkiye bir madenin üzerinde oturuyor ama bunun farkında değil. 2030’larda çok daha fazla fındığa ihtiyacımız olacak. Çünkü raflarda şekerleme ve karamelli ürünlerin yerini fındık alacak. Biz şirket olarak önümüzdeki yılları planlıyoruz. Türkiye’de ağaçlar yaşlı, yaşlanıyor. Her yıl Türkiye’de yüzde 10-15 verim düşüyor. Türkiye mutlaka önlem almalı. Türkiye’de bir hektardan 800 kilo, Şili’den ise 3.200 kilo verim alınıyor. İyi verim almak için çiftçilerin en az 140 gün fındık bahçelerinde kalması gerekiyor. Türk çiftçisinin bahçede kalış süresi ise 40 gün. Türkiye’de verimi artırmak için çiftçilerin eğitimi şart. Gübreleme ve budama iyi bilinmiyor, yeni teknolojiler de kullanılmıyor.” Uva, Türkiye’de bulamadıkları kaliteli fındık için Arjantin ve Şili’de de yatırımlar yaptıklarını söyledi.