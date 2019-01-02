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İtfaiyeden Yangınla Mücadele Eğitimi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde 2018 yılı boyunca 17 bin 180 kişi itfaiye eğitimi aldı.

İtfaiyeden Yangınla Mücadele Eğitimi!

02 Ocak 2019 Çarşamba 07:46

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Kocaeli İtfaiyesi tarafından, 17 bin 180 kişiye Temel İtfaiyecilik Er Eğitimi, Trafik Kazalarından Kurtarma ve Müdahale Eğitimi, Yüksek Açı Kurtarma Eğitimi, Yangınla Mücadele Teknikleri Eğitimi, uygulamalı yangın bilgisi eğitimi verildi. Proje kapsamında 2018 yılında da 321 farklı gruba toplamda 3 bin 846 saat eğitim verildi.

Kocaeli İtfaiyesi bünyesinde hizmet veren eğitim merkezi KOBİTEM’de, kamu ve özel işyeri acil durum ekiplerine yangın eğitimi veriliyor. Deneyimli eğitmen kadrosu ve eğitim için uygun altyapısı ile İtfaiye eğitim merkezi KOBİTEM, işyerlerinin eğitim taleplerini karşılamak üzere hazır bulunuyor. KOBİTEM’den yangın eğitimi almak için İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na dilekçe, faks veya e-mail yoluyla başvurulabiliyor.

 

TEHLİKE SINIFINA GÖRE ÖZEL EĞİTİM VERİLİYOR


Başvuru alındığında, öncelikle uzman eğitmenlerce, işyerinde gözlem yapılarak, yapılan işin tehlike sınıfı belirleniyor. İşyerinde mevcut yangın güvenlik önlemleri de dikkate alınarak, işyeri tehlike sınıflarına özgü olarak daha önceden hazırlanmış olan altı farklı eğitim programından hangisinin uygulanacağına karar veriliyor. Belirlenmiş olan altı farklı eğitim programları, 8 saat ile 32 saat arasında değişen içeriğe sahip bulunuyor. Eğitimler, İzmit’te yer alan itfaiye eğitim merkezinde verildiği gibi, işyerinde de icra edilebiliyor. Her bir eğitim uygulamalı olarak veriliyor

 

İşyerlerinin talep etmesi halinde, her yıl uygulayacakları tatbikatlar da KOBİTEM eğitmenleri tarafından yaptırılıyor. İtfaiye eğitim merkezinde verilen eğitimler ve yaptırılan tatbikatlar sayesinde, işyerlerinde çıkan yangınların azalması veya başlangıç aşamasında söndürülmesi, böylelikle de oluşacak olan can ve mal kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

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