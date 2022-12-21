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İZAYDAŞ’ta yılın son toplantısı

Yılın son İZAYDAŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Genel Sekreter Gündoğdu başkanlığında gerçekleşti

İZAYDAŞ'ta yılın son toplantısı

21 Aralık 2022 Çarşamba 16:04


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 2022 yılının son İZAYDAŞ Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Genel Sekreter Gündoğdu’nun başkanlık yaptığı toplantıda mevcut durum değerlendirildi, hedef ve yatırımlar ele alındı. 

  

2023’ÜN HEDEF VE YATIRIMLARI

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan ve atık bertaraf hizmeti veren İZAYDAŞ, 2022 yılının son yönetim kurulu toplantısında Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’yu ağırladı. Genel müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılının değerlendirilmesi, 2023 yılının ise hedefleri ve yatırımları ele alındı. Toplantıya Genel Sekreter Gündoğdu’nun yanı sıra Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İZAYDAŞ Yönetim Kurulu üyeleri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, yapılan çalışmalarla birlikte hedef ve yatırımlarla ilgili sunum gerçekleştirdi.


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