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İzmit Balören Futbol Sahasında Çalışmalar Devam Ediyor

Şehir merkezi ve kırsal alandaki farkı en aza indirmeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölge halkının hayatına değer katmaya devam ediyor

İzmit Balören Futbol Sahasında Çalışmalar Devam Ediyor

15 Aralık 2021 Çarşamba 10:08

Kırsal hayat kültürünü şehir kültürüne yakınlaştırmayı kendisine vizyon edinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgede yaşayan vatandaşlara sosyal bir yaşam tarzı imkanı sunuyor. Bu kapsamda İzmit’in Balören köyüne, vatandaşın hayatına değer katacak bir futbol sahası inşa ediyor. 


DRENAJ ÇALIŞMALARI BİTTİ, TEL ÖRGÜ ÇEKİLDİ 

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda inşasına başlanan Balören köyündeki 20x40 metre ölçülerinde yapılan sahanın drenajı yapılarak üzerine mıcır serildi. Büyükşehir’in hız kesmeyen çalışmalarıyla vatandaşın hizmetine sunmaya hazırlandığı futbol sahasının 20x30 metre hatıl imalatı yapıldı. Sahanın yan cephelerine 4 metre, arka kenarlara da 6 metre yüksekliğinde tel örgü çekildi. 


İL GENELİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR 

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ilçe merkezlerindeki gibi sportif faaliyetler yapabilmesini ve insan hayatına değer katmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok köyde basketbol, voleybol ve futbol sahaları inşa ediyor. Gerçekleştirilen bu çalışmalar bölge halkının da beğenisini kazanıyor.


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