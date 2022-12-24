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İZMİT ESELER’DE YAĞMURSUYU PROBLEMİNE SON

İzmit ilçesine bağlı Eseler Mahallesinin merkezinde, sağanak yağışlarda oluşun yüzey sularını toplamak ve uzaklaştırmak için yağmursuyu hattı çalışmaları yapılıyor. Bölgedeki problemi giderecek olan çalışmalarda, çeşitli büyüklüklerde betonarme borular kullanılarak toplam 270 metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı yapılacak.

İZMİT ESELER'DE YAĞMURSUYU PROBLEMİNE SON

24 Aralık 2022 Cumartesi 12:29


ŞEHİR-KIRSAL FARKETMEDEN ÇALIŞMA

Kocaeli’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının yanı sıra atık suların toplatılması ve arıtma tesislerinde arıtılarak çevrenin korunması için yatırımlar ile işletmecilik faaliyetleri yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, bir yandan da küresel ısınma sonucu oluşan iklim değişikliğine karşı yeni yağmursuyu hatlarının yapılması ile derelerin düzenli akışlarının sağlanması için ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezi ve kırsal bölge fark etmeden yatırımlar gerçekleştiren KBB İSU Genel Müdürlüğü, İzmit İlçesine bağlı Eseler Mahallesinde sağanak yağışlarda biriken yüzey sularının toplatılması ve uzaklaştırılması için yağmursuyu hattı çalışmaları yapıyor.


270 METRE YENİ HAT

Kuzey Marmara Yolu’nun yanından geçtiği ve sanayi tesisleri ile birlikte bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline gelen Eseler Mahallesinin altyapı problemlerini giderecek olan yeni yağmursuyu hattı çalışmalarına bir süre önce başlandı. Devam eden boru döşeme çalışmalarında 800 mm çapında betonarme boru kullanılarak 196 metre, 600 mm çapında betonarme boru kullanılarak 20 metre ve 400 mm çapında betonarme boru kullanılarak 54 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 270 metre yeni yağmursuyu hattı yapılacak. Yapımı süren yeni yağmursuyu hattı, mahalle bağlantı yolundaki dereye bağlantısı sağlanacak. Çalışma kapsamında yüzey sularını toplamak için de yağmursuyu ızgaraları yapılacak.  


PROBLEM GİDERİLECEK.

Kısa bir süre içinde tamamlanması hedeflenen yağmursuyu hattı çalışması ile birlikte kırsal Eseler Mahallesinin merkezinde oluşan yüzey suları ile su baskınlarının önüne geçilecek. Toplanan yüzey suları yeni ızgaralar ve yağmursuyu hattı ile birlikte dereye verilerek uzaklaştırılacak. Problemin giderilmesi ile birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar, ani sağanak yağışlarda yaşanan su birikintileri ile baskınlarından kurtulmuş olacak. 


      Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

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