banner632
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Gökçeören - Çeribaşı Topallar köy yoluna konfor geliyor

Büyükşehir tarafından İzmit Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arasındaki 5 km’lik yolda asfaltlama yapılacak

İzmit Gökçeören - Çeribaşı Topallar köy yoluna konfor geliyor

30 Eylül 2021 Perşembe 11:46


Kent merkezlerindeki ulaşım ağlarını güvenli ve konforlu yollarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına da aynı doğrultuda büyük önem veriyor. Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası 5 kilometrelik yolda terasman çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Plent Miks temel serimi çalışmalarına başladı. 8 bin ton pmt serimi sonrası 8 bin ton da asfalt serimi yapılacak.


PMT SERİMİ SONRASI YOL ASFALTLANACAK

Vatandaşların yol konforunu ve güvenliğini önceleyerek arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, PMT serimi sonrası

Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama yaparak eski ve kötü durumdaki yolu konforlu hale getirecek. Yolda asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol kenarına yapılacak v kanal ile de yağmur suyu tahliyesi gerçekleştirilecek.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın, “Oturalım zillet içinde mi yaşayalım” Başkan Büyükakın, “Oturalım zillet içinde...
Eski gençlik ve spor müdürü evinde ölü bulundu Eski gençlik ve spor müdürü evinde ölü bulundu
Büyükşehir Zabıtası her zaman her yerde vatandaşın yanında Büyükşehir Zabıtası her zaman her yerde vatandaşın...
KARTEPE’DE KIZILAY ŞUBESİ AÇILDI KARTEPE’DE KIZILAY ŞUBESİ AÇILDI
KİTAP FUARI ÖNCESİ KARTEPELİ MİNİKLERE 7500 KUMBARA DAĞITILDI KİTAP FUARI ÖNCESİ KARTEPELİ MİNİKLERE 7500...
Dünya Turizm Günü’nde Kocaeli’nin güzellikleri bisikletle keşfedildi Dünya Turizm Günü’nde Kocaeli’nin güzellikleri...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükakın, “Oturalım zillet içinde...
“Aramıza sızanlar var” diyen Başkan Büyükakın, “Bizden olmayanlar, bizden biri gibi görünen, Mavi...

Haberi Oku