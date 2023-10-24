İzmit Körfezi'nde denizanası istilası yaşanıyor. Balıkçıların kameralarına yansıyan denizanası görüntüleri vatandaşlarda tedirginliğe de yol açtı. Yüzlerce denizanası, deniz yüzeyini ve sahil şeridini doldurdu. Balıkçılar denizanalarının çoğalmasından endişe duyarken, oltalarına takılmalarından şikayetçi. Korkacak durumun olmadığını söyleyen uzmanlar, mevsimsel geçişler ve iklim değişikliği sebebiyle zaman zaman denizanalarının çoğaldığını, endişe edecek durumun söz konusu olmadığını söyledi.





"Mevsim geçişleri ve iklim değişikliğinden denizanalarında çoğalma olur"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü olarak çalışan Meriç Deniz, "Denizanası çoğalması bilmediğimiz bir şey değil. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2007 yılından beri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez (MAM) ile birlikte İzmit Körfezi’nin su kalitesini izliyoruz. Bu sebeple denizanasının çoğalmasını gözlemliyoruz. Mevsim geçişlerinde, özellikle bu aylarda denizanalarının çoğalmasına şahit oluyoruz. Bu durumu istila olarak görmüyorum. Buna denizanası çoğalması diyebiliriz. İklim değişikliğinden dolayı da çoğalma meydana geliyor. Denizlerimiz 1.5 dereceye kadar ısındığı söyleniyor. İklim değişikliği, denizlerin ısınmasıyla birlikte kuzey bölgelerinde denizanalarının geldiği ve bu yolla çoğaldığı bilinmektedir" dedi.





"İzmit Körfezi'nde görünen denizanaları tehlikeli değil"

Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marmara denizindeki denizanaları tehlikeli değil. Bazı zehirli denizanaları, deniz balast sularıyla Marmara’ya taşınarak çoğalabiliyor ancak bunlar dönemsel oluyor. Zehirli denizanaları Marmara Denizi, İzmit Körfezi’nde gözükmüyor ama söylediğim sebeplerden zaman zaman gözüktüğü oluyor. Şu anda İzmit Körfezi’nde gördüğümüz denizanaları Marmara özellikteki denizanalarıdır, zehirli değildir. Denizanası daha az oksijenli ortamda da yaşayabilir. Bu sebeple deniz altında da deniz yüzeyinde de denizanalarını görmek mümkün. Deniz yüzeyinde görmemizin sebebi biraz daha çoğalmalarından kaynaklıdır. 1950 yıllarından sonra denizanalarının sıcak olduğu kuzey bölgelerinde yoğunlaştığı saptanmış. Marmara denizinde şeffaf olarak gördüğümüz denizanaları çok sıkıntı oluşturmuyor ama Akdeniz bölgesinde özellikle kahverengi olanlara çok temas etmemek gerekiyor. İzmit Körfezi’nde görünen denizanalarının vatandaşlar tarafından endişe oluşturacak bir durumu yok".





"Denizanaları yüzünden balık tutamıyoruz"

Denizanaları sebebiyle balık tutmakta zorluk çektiğini söyleyen Onur Ödenoğlu, "Bugün denizde çok fazla denizanası var. Tahmin ediyorum ki lodosun kıyıya sürüklediği akımdan dolayı denizanası fazlalaştı. Hava güzel umarım balık tutabilirim. Denizanası oltamıza takılıyor. Çapari atamıyoruz. Çapari atınca denizanaları iğnelere takılıyor ve yakaladığımız balık da kaçıyor. Şu an kıyıya yemli olarak olta atmaya çalışıyoruz. Denizanalarının denizi kirletip kirletmediğini bilmiyorum ama balık tutamadığımız için balıkçılara zararı var. İlk defa bu kadar çok denizanası görüyorum. Denizanalarını görünce balık tutma şevkimizde kırılıyor" ifadelerini kullandı.

İHA