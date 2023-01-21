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İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere 57 milyon lira ceza kesildi

- Denizi kirleten gemilere rekor ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere 57 milyon lira ceza kesildi

21 Ocak 2023 Cumartesi 21:42

İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemilere 1 hafta içerisinde toplam 57 milyon lira ceza kesildi. 
   
  Kocaeli’nin Körfez ilçesinde deniz uçağı ile yapılan denetimler neticesinde Hereke’de Liberya bandıralı Lodestar isimli geminin İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uyguladı. Denizde uygulamalarını sürekli olarak sürdüren ekipler, kirliliğe sebep olan gemilere 1 hafta boyunca rekor bir ceza uygulamış oldu. Bu çerçevede tespiti yapılan 3 gemiye toplamda 57 milyon 239 bin 42 lira ceza kesilmiş oldu. 


İHA
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