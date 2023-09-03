İzmit’te balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

İzmit Belediyesi Koordinatörleri, 1 Eylül'de başlayan yeni balık avı sezonunun açılışını kutlamak ve balıkçılara bereket dilemek amacıyla Karamürsel'deki balıkçıları ziyaret etti.

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Karamürsel Ereğli Balık Hali ve Başiskele Balık Hali'nde bulunan balıkçıları selamlamak için sahile gittiler. Balıkçılar, denize ağlarını salmadan önce geleneksel olarak "vira bismillah" diyerek sezonun açılışını gerçekleştirdiler. Bu anı paylaşmak amacıyla koordinatörler, balıkçılarla bir araya geldi.





İzmit Belediyesi Koordinatörleri, Belediye Başkanı Hürriyet'in selamlarını ileterek balıkçılara bol bereketli bir av sezonu diledi. Balıkçı esnafıyla samimi sohbetler gerçekleştiren koordinatörler, balıkçıların kazasız ve belasız bir sezon geçirmelerini temenni ettiler.

İHA