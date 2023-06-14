Jandarma Teşkilatı 184 Yaşında

Jandarma Teşkilatı 181 Yaşında Türk jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü ile ilgili birçok etkinlik düzenleniyor Konuyla ilgili gazetemiz kurucusu ve birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman tarafından hazırlanan makaleyi sizlerle paylaşıyoruz.

Çocukluk anıları çok önemli. Karadeniz yüksek köylerinde daha küçük bir çocuk iken ilk gördüğümüz devlet görevlisi Ormancılar ve Jandarmalardı ormancılar ve jandarmaları köy çocuğu hali ile uzaktan seyredip bir gün onlar gibi devlet adamı olmak isterdik

Çocukluk anılarımızda Ormancılar ve jandarmaların çok ayrı yeri ve önemi vardır onların gösterişli elbiseleri ve tüfekleri ile erişilmesi imkansız makam sahibiydi. Çocukluk yılları üzerinden geçen yarım asırlık geçmişe rağmen o günleri hiç unutamıyorum.

O çocukluk günleri çok güzeldi çocuk ruhu jandarma ve ormancı ihtişamı keşke o çocukluk yıllarını yeniden yaşayabilsek

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatım da jandarmanın çok ayrı bir yeri vardır gazetecilik mesleği gereği jandarma komutanlıkları ile yakından görev yapma imkanımız oldu köylerde olan bir olayda bazen Jandarmadan önce olay yerine gittiğimiz genç gazetecilik yıllarımız çok gerilerde kaldı.

Kültür ve edebiyat tarihimizde jandarma üzerine birçok kitap,şiir,türkü,roman ve film çekilmiştir.

Jandarmalar için ne yazsak az

Jandarma devlet ve milletimizin güvenlik teminatıdır

Jandarma can ve mal güvenliğimizin Bekçisidir

Jandarma yasalara uyan vatandaşın dostu

Kanunusuzların korkulu rüyasıdır

Jandarma Teröristlere geçit vermeyen güçlü kaledir