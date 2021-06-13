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Jandarma Teşkilatı’nın Kuruluşunun 182. Yıldönümü Mesajı

Türk Jandarma Teşkilatı, vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu sonsuz aşkla, bugün 182. yıldönümünü kutlamaktadır. Öncelikle zaman mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışan ve canlarını dişine takan Jandarma Teşkilatı personelimize ayrı ayrı minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum.

Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 182. Yıldönümü Mesajı

13 Haziran 2021 Pazar 15:32

 

 Gücünü yasalardan, desteğini Aziz Milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız; vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek   milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır.

 

Gerek teşkilat büyüklüğü gerek sorumluluk sahasının genişliği gerekse elde ettiği başarılarıyla, dünyadaki emsalleri arasında gerçekten önde gelen bir teşkilat olan Jandarma Komutanlığımız, sadece mazisiyle övünen değil, aynı zamanda stratejisi ve geleceğe dönük ciddi yatırımlarıyla da çağın ötesini hedefleyen bir karakter ortaya koymaktadır.

 

Jandarmamız, Vefa Destek Grupları çalışmalarında market alışverişinden sosyal yardımların evlere teslimatına kadar vatandaşımızın her talebini yerine getirerek; bunları yaparken de asli görevlerinde en küçük bir ihmale meydan vermeyerek Pandemi yönetiminin de altındaki silinmez imzalardan birinin sahibi olmuştur.

 

Bugüne kadar vatan, bayrak ve yüce dinimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir yaşam temenni ediyorum. 182. yılını kutladığımız Jandarma teşkilatımızın da devletimizle birlikte kıyamete kadar bekasının daim olmasını diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

 

Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi

 

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