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Japon Başkonsolos Hereke Halısı dokudu

Körfez’in tarihi güzelliklerini incelemek için Hereke’ye gelen Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, sarayları ve köşkleri süsleyen tarihi Hereke Halısı’na hayran kaldı. Tezgah başına da geçen başkonsolos, ilk ilmiği de attı.

Japon Başkonsolos Hereke Halısı dokudu

18 Ağustos 2023 Cuma 11:49

  Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Hereke Kalesi’nin ardından Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nı ziyaret eden Kasahara Kenichi, yetkililerden bilgi aldı. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası Müdürü Avşar Yılmaz, Japon Başkonsolos Kenichi’ye yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Çalışanlarla sohbet eden, bol bol da fotoğraf çeken Başkonsolos Kenichi, hayranlığını da gizleyemedi. Hem kumaş hem de halı bölümünü gezen Kenichi, bir halının da ilk ilmiğini attı. 
  Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi daha sonra ‘Çivisiz Köşk’ olarak da bilinen Kaiser II. Wilhelm Köşkü’nü gezdi. Sultan II. Abdülhamit’in emriyle Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm’in İzmit’i ziyaret etmesinden önce inşa edilen köşkü gezen Kenichi, özellikle köşk içerisindeki işlemelere hayran kaldı. 


İHA
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