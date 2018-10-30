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Japon ve Türk bilim adamları GTÜ'de

Birinci derecede deprem kuşağında yer alan ülkemiz ve Japonya'nın deprem konusundaki deneyim paylaşımına Gebze Teknik Üniversitesinde(GTÜ) yapılan çalıştayla bir katkı daha sağlandı.

Japon ve Türk bilim adamları GTÜ'de

30 Ekim 2018 Salı 14:26

 Japonya ve Türkiye'de  endüstri alanlarındaki riskler, sarsıntı kontrolü yöntemleri ve bu konularda yapılan son çalışmaların değerlendirildiği "Workshop- Seismic Isolation & Vibration Control: Japanese and Turkish Experience"(Sismik İzolasyon ve Titreşim Kontrolü: Japonya ve Türkiye Deneyimleri) çalıştayı GTÜ Elektronik Amfi Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. GTÜ, Deprem İzolasyon Derneği, Türkiye Deprem Vakfı, Japanese Society of Seismic Isolation'ın ortaklaşa düzenlediği iki gün boyunca GTÜ ev sahipliğinde devam edecek çalıştayın açılış törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Akbaş, Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik, Japonya Sismik İzolasyon Derneği Üyesi Dr. Akira Wada Japon ve Türk bilim insanları, sektör temsilcisi kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde selamlama konuşmasını yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan depremin hasarlarının azaltılması ile ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmaların her geçen gün arttığını belirtti. Konuşmasında deprem yalıtımının öneminden söz eden Aslan, özellikle deprem sonrasında hemen kullanımı gereken hastane binaları, kamu binaları, acil yardım merkezleri ve gelecek nesillere güvenle devredilmesi gereken tarihi binalarda deprem izolasyonunun giderek daha da önem kazandığını ifade etti. GTÜ’ de 1999 senesinden beri Deprem ve Yapı Mühendisliği konusunda lisansüstü çalışmaların devam ettiğini 2015 senesinden itibaren de Deprem Yalıtımlı Yapıların Tasarımı isimli lisansüstü dersinin üzerinde önemle durulduğunu söyledi. Deprem Yalıtımı, yenilikçi Enerji Sönümleyici sistemler ve Yapı Sağlığı İzleme sistemleri konusunda gerek ülkemizdeki gerekse  Japonya’daki özel sektör temsilcilerini bir araya getiren  çalıştayda Türkiye ve Japonya’nın bu konulardaki tecrübelerini paylaşacak olduklarını belirten Aslan, birinci derecede deprem tehlikesi altında bulunan ülkemizdeki yapılar için deprem yalıtımı, enerji sönümleyici sistemler ve yapı sağlığı izleme sistemleri konusundaki çalışmaları GTÜ olarak her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik ise yaptığı konuşmada yapılan binaların deprem sonrası ayakta kalması insan ve mal kayıplarının azalması için deprem izalosyonunun önemini vurguladı. Ülkemizde deprem yalıtımının geç başladığını söyledi. Bu konuda bilinirliğin artmasının çok önemli bir gelişme olduğunu, bunun uygulamada da yaygınlaşması gerektiğinin altını çizdi. Japonya’nın bu konuda hem teoride hem de uygulamada çok ileri ve ülkemiz tarafından da örnek alınacak bir düzeyde olduğunu belirtti. Japonya Sismik İzolasyon Derneği Üyesi Dr. Akira Wada ise iki ülkede de çok deprem olduğunu ve iletişimin ülkeler arasında iyi olması gerektiğini söyledi. İki gün boyunca devam edecek çalıştayda Japonya’da sismik izolasyon ve sarsıntı kontrolü uygulamaları, Endüstri alanlarında deprem riskini azaltma, Türkiye’de sismik izolasyon deneyiminin gelişimi, Gelecekte Türkiye’de sismik izolasyon öngörüsü konuları konuşulacak. Çalıştay süresi boyunca iki ülkeden bu konudaki sektör temsilcileri ile stant açacak.

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