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Kaçak atık döken firmaya ceza!

Gelen ihbarı değerlendiren ekipler Balçık Mahallesi Şile Caddesi ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döktüğü tespit edilen firmaya ceza kesti

Kaçak atık döken firmaya ceza!

11 Mart 2020 Çarşamba 10:25


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisine gelen ihbarı değerlendiren ekipler Balçık Mahallesi Şile Caddesi ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döküldüğü tespit edildi. Ekiplerin titizlikle yapmış olduğu incelemeler sonucu Pendik Kurtköy adresinde faaliyet gösteren firmaya ulaşıldı. Atıklar ilgili firma tarafından olay mahallinden kaldırılarak usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlandı. Ekiplerce atığı döken firmaya kabahatler kanunun 5326 sayılı yasanın 41/4 maddesine istinaden cezai işlem uygulandı. Yetkililer konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu denetimlerin artarak devam edeceği bilgisini verdi. 

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Anahtar Kelimeler
BelediyeCezaKaçak AtıkGebze
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