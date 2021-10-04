KAÇAK DÖKÜM YAPAN VİDANJÖR YAKALANDI: KAÇAK KANALİZASYON HATTI İÇİN ÖZEL KORUMA YAPMIŞ

Kocaeli de, kurduğu özel koruma sistemi ve hat ile kanalizasyon şebekesine izinsiz olarak döküm yapan vidanjör yakalandı. Vidanjörden alınan numuneler analiz için TÜBİTAK’a gönderilirken, vidanjör sahibi hakkında işlem başlatıldı.

ÇEVRENİN KORUNMASINDAN ÖDÜN VERİLMİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli de “Sıfır Kirlilik:% 100 Atıksu Arıtma” ilkesi çerçevesinde ülkemize örnek projeleri ile çevrenin korunması için hizmetler yürütüyor. İşlettiği altyapı ve çevre yatırımları ile şehrin yaşam kalitesini artıran KBB İSU Genel Müdürlüğü, yaptığı denetleme hizmetleri ile çevrenin korunmasından ödün vermiyor.





HER GÜN DENETLEME

Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Havza ve Atıksu Denetim Ekipleri, Kocaeli il sınırları içerisinde su kaynaklarının, su kalitesinin, derelerin, su havzalarının korunması ve kaçak deşarjların önlenmesi için düzenli olarak her gün denetimler yapmaktadır.





PARAVAN SİSTEM KURULMUŞ

İSU ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, vidanjör park alan içerisinde etrafı branda ve tel çit ile çevrili park halinde vidanjör tespit edildi. Yapılan incelemelerde İSU Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekesine kaçak olarak yapılan hat ile vidanjörden döküm yapıldığı belirlendi. Ayrıca vidanjörün İSU Genel Müdürlüğü’nün güvenlik güçleri ile birlikte yürüttüğü örnek projesi olan Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS) sayesinde usulsüz çalıştığı belirlendi.





NUMUNELER TÜBİTAK’A GÖNDERİLDİ.

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından vidanjör tankından numuneler alındı. Numunelerin tehlikeli ve tehlikesiz atık olduğunun tespit edilmesi amacıyla TÜBİTAK’a gönderilmesi için Jandarma güvenlik ekiplerine teslim edildi.





KAÇAK HAT KAPATILDI

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kanalizasyon şebekesine yapılan kaçak kanal bağlantısı, İSU ekiplerince iptal edilerek kapatıldı.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli de çevrenin korunması için yatırım, işletme ve denetleme faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. Kaçak döküm ve boşaltım yaparak çevreyi kirletenlere karşı da taviz vermemektedir.



