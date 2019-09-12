Kaçak hafriyata sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kaçak hafriyat döken firma ve kişilere son 11 yılda 39 milyon 969 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, inşaat, yıkıntı ve diğer atıkların belirli alanlara taşınması ve bertaraf edilmesinin, insan sağlığı, çevre estetiği ve yaşanabilir bir çevre adına büyük önem taşıdığı belirtildi.

Belediyenin, Çevre ve Orman Bakanlığından aldığı yetkiyle il genelindeki atıkların toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf edilme faaliyetlerini yürüttüğü vurgulanan açıklamada, hafriyat atıklarına ilişkin denetim çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü aktarıldı.

- "2019 yılında 1 milyon 299 bin lira cezai işlem uygulandı"

Hafriyat denetim çalışmalarının, deniz uçağı, drone, mobil araçlar, hafriyat araçları uydu takip sistemi, hafriyat yönetim bilgi sistemi ve MOBESE kameralarıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Denetimlerde, kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı faaliyetlerinde bulunanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılından 2019 yılı dahil olmak üzere 39 milyon 969 bin lira para cezası kesildi. 2019 yılında ise şu ana kadar 1 milyon 299 bin lira cezai işlem uygulandı."

Vatandaşların da temiz çevrenin gelecek nesillere aktarılabilmesi için kaçak hafriyat dökenleri ihbar etmelerinin büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, vatandaşların ALO 153 Büyükşehir Çağrı Merkezine ihbarda bulunabileceği bildirildi.