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Kadına Şiddetle Mücadele için Valiliklerle Eş Zamanlı Toplantı

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı", Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında düzenlendi.

Kadına Şiddetle Mücadele için Valiliklerle Eş Zamanlı Toplantı

17 Aralık 2019 Salı 15:46

Kocaeli Valiliğindeki toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, vali yardımcıları Dursun Balaban, Osman Abdullah Günaydın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ayşegül Gökalp Kutlu, Öğretim Üyesi Resmiye Özdilek, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney katıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" çerçevesinde toplantı düzenlediklerini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bir araya gelerek, bir protokol imzaladığını anımsatan Aksoy, şunları söyledi:

"75 maddeden oluşan bu protokolle 2020-2021 yılları arasında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı hazırlanarak, valiliklere gönderildi. Temel amaç, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleyi daha etkin bir şekilde gerçekleştirmektir. İlgili kurum paydaşlarımızla birlikte bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Sadece polisiye tedbirlerle şiddetle mücadele etmek mümkün değildir. Bu anlamda sivil toplum örgütlerimizin de ilgili kurum ve kuruluşlarımızın da çalışmalara büyük katkı vermesi büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan bu toplantımızda Kocaeli olarak ilimizdeki yaşanan olayları, mevcut durumumuzu gözden geçirip, bundan sonraki süreçte yapmamız gereken çalışmaları da ele alarak ilgili birimlerimizle paylaşacağız. Temel amacımız; kadına yönelik şiddetin en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. Hepinizin bildiği üzere Kocaeli Valiliği olarak yürütmekte olduğumuz Kadın Sağlığı Eğitimi projesinde de biz kadınlarımıza yönelik olarak eğitim çalışmaları içerisine kadına yönelik şiddetle ilişkili bilgiler veriyorduk. Şiddet nedir, şiddete maruz kaldığında nereye ve nasıl başvuracağı konularında da kadın sağlığı eğitimi projemizde kadınlarımızla paylaştık. Bugüne kadar başladığımız eğitim süreci içerisinde 680 bin 402 kadınımız 15-69 yaş grubunda bu eğitim çalışmamıza katılarak, kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilmiştir."

Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı. 

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