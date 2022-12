Kadının Eli Derince şubesi açıldı

“Yaşasın kadın ve hayalleri” sloganı ile yaklaşık 2 sene önce kurulan Kadının Eli Kooperatifi Derince Şubesi açıldı. Ayşegül Poyrazoğlu başkanlığında kurulan güçlü kadınlar ilk tanıtım toplantısını Derince Yelken Kafe'de yoğun katılım ile gerçekleştirdi.





‘BAŞARI VARSA KADIN ELİ VARDIR’

Açılış konuşmalarını Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin Yaptı. "Kadınların olduğu her yer güzelleşir. Ve üretimde olan kadına Derince Belediyesi olarak her zaman desteğe hazırız." Daha sonra konuşan İzmit Nuh Çimento MTEAL Okul Müdürü Süleyman Toktaş, "Kadının değdiği her yer güzelleşir. Anadolu'nun tarihinde, Milli Mücadelede Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze, kadın eli vardır, hep dokunmuş ve dokumuştur. Aydınlık geleceğimizin, yarının kadın meslek erbapları, iş kadınları, girişimci ve siyasetçilerin yetiştiği Kız Meslek Lisesinde öğretmen ve Okul Müdürü olarak görev yapmak onurdur, gayretlerimizde bu hassasiyeti gösteriyor heyecan duyuyoruz. Projelerimizi çabamızı görüp yanımızda bize her konuda destek olan, Kadın Eli Kocaeli Kooperatifi yönetim kuruluna hususen Müge Uçar Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum" dedi.





‘MİLYON TON HAYALİ OLAN KADINLAR’

Ardından konuşan Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi kurucu başkanı Müge Uçar, ‘Milyon ton hayalî olan kadınlarla "Yaşasın Kadın Hayalleri" dedik. Ve geldiğimiz nokta ne mutlu ki büyük bir aile olduk tüm Kocaeli Kadınları ile samimi bir dayanışma kurarak kenetlendik. Hayallerimiz ve umutlarımızla yürüdük ve büyüdük ve büyümeye de devam edeceğiz. Aslında her şey bir rüya ile başladı. Yaşam ve ölüm arasında ince bir çizgide olan çaresiz bir kadının rüyası. Ve rüyasında yazar olan kadının hikâyesiydi. O kadın o kadar sarıldık ki rüyasına ve "yazarım" dedi. "Kendi kaderimi, hayatımı yeniden yazarım" dedi. İşte o kadın yazdı. O kadın Müge Uçar olarak karşınıza çıktı. Sonra rüya göremeyen kadınlar için " biz rüya oluruz onlara" dedi ve 7 yıldır kadınlar için mücadele ediyoruz" dedi.













‘KADIN ELİ VARSA BAŞARI VE KALİTE VARDIR’

Son olarak konuşan Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi Derince Şube Başkanı Ayşegül Poyrazoğlu, " Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Dünyanın dört bir yanında üreten, toplayan, pişiren, diken, yazan, yöneten, kısaca emek kelimesiyle eş anlamlı milyonlarca kadın dünyayı değiştiriyor ve döndürüyor. Bizde tam burada kadınların emeklerine sahip çıkmak ve desteklemek amacıyla Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi Derince Şubesinde bir araya geldik. Çok güçlü bir kadro ile Derince'miz de kadınlarımız için güçlü adımlar atacağız. Her ev bizim evimiz, sokaklar atölyemiz, yürekler bizim hayallerimiz" diyerek herkese teşekkür etti.