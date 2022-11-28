Kadınlar haklarını konuştu

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, Kocaeli Barosu ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi işbirliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, ‘Kadınların Yasalardan Kaynaklanan Hakları’ konulu bir buluşma düzenledi

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, Kocaeli Barosu ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi işbirliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde önemli bir buluşmaya imza attı. Kocaeli Barosu Avukatları Hande Özok ile Buse Arslan Demir’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Kadınların Yasalardan Kaynaklanan Hakları’

konulu buluşma yoğun bir katılımla düzenledi. TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, İcra Kurulu Üyeleri, Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, TEV Kocaeli Şube Başkanı Derya Kurt, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ile çok sayıda kişinin katıldığı buluşmanın açılış konuşmasını İcra Kurulu Başkanı Babalık gerçekleştirdi.

KADINA ŞİDDET TÜM DÜNYADA BÜYÜK SORUN

Babalık şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddet tüm dünyada büyük bir sorun. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda 2020 yılında fiziksel veya cinsel şiddet gören 15 ve üzeri yaş grubu kadın oranının Avrupa ve Merkez Asya’da yaklaşık yüzde 28, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika’da yüzde 31, Bangladeş’te yüzde 52, Bolivya’da yüzde 59, Afganistan’da yüzde 51, Türkiye’de ise yüzde 38 olduğu bildiriliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı verilerine göre ise Türkiye’de kadına şiddet oranı yüzde 38. Resmi verilere göre ülkemiz, gerek Avrupa ve OECD ülkeleri gerekse G20 üyeleri arasında kadına şiddetin en yüksek olduğu ülkelerden biri.

ŞİDDETİN VERİLERİNİ PAYLAŞTI

TBMM sunulan Hacettepe Üniversitesi istatistiklerine göre ise ülkemizde her 10 kadından 4’ü maalesef şiddete maruz kalıyor. Kadınların; hayatın her alanında güçlenmesi, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsurudur. Ancak, ülkemizde maalesef ki bu durum hala istenilen düzeyde değil. Ülkemizde; okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 12,4, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 24,1, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 29,9, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 37 iken, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 65,6. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, bu seviyeyi yükseltebilmek adına geçmişten günümüze çeşitli eğitim programları ve projeler yürütüyor, Kadın Girişimciler Kurulu ekosisteminde yer alan girişimci kadınlarımızla birlikte sürdürülebilir kalkınma adına gayret gösteriyoruz.

KADIN GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN…

TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu’nun çalışmalarının yanı sıra il kadın girişimciler kurullarımız da olağanüstü çaba göstererek kadınlarımızın iş hayatında daha etkin rol alması ve iş hayatında karşılaşılan sorunların çözümü adına çeşitli program ve eğitimler düzenliyor. Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu olarak amacımız, bölgemizdeki kadın girişimcilik potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesidir. Ayrıca girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlamaktır. TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu olarak yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsetmem gerekirse; ilimizdeki kooperatifçilik faaliyetleri kapsamında ilk resmi kadın kooperatifi olan ve Kız Kardeşim Projesi’nde ilimizden tek destek alan kooperatif olan Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte işbirliği çalışmalarımız devam ediyor.

SANAYİDE KADIN ELİ

Sanayide kadın istihdamının ve sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol model kadın sayısının artırılması ile sanayide nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen “Sanayide Kadın Eli” projesinin Kocaeli çalışmalarını 12 Ocak 2022 tarihinde başlattık. Projenin hedef kitlesi; emekli olmuş mühendis kadınlarımız, üniversitede eğitimi devam eden kızlarımız, teknik ve meslek liselerindeki kızlarımız ve bölgemizdeki nitelikli ve eğitimli işsiz kadınlarımızdan oluşuyor. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürünü, Kocaeli Üniversitesi Rektörünü, ilimizdeki meslek lisesi müdürlerini, İŞKUR Kocaeli Müdürünü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret ederek ayrıca ilçelerimizde yer alan muhtarlarımızı odamıza davet ederek projemizin tanıtımını yaptık. Projemizde işbirliği yaptığımız 45 firmaya destekleri için katılım sertifikası düzenleyerek teşekkür ettik. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Biz Yaptık Sıra Sizde” konulu bir panel düzenledik.

HEYET ZİYARETLERİ VE ETKİNLİKLER

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu ve Doğu Marmara ABİGEM, işbirliğinde Kuzey Makedonya ve Kosova’ya heyet ziyareti düzenledik. Sabancı Holding bünyesindeki Brisa fabrikası ile birlikte kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğe Kocaeli Üniversitesi’nin mühendislik fakültelerinde eğitim gören kadın mühendis adayları katıldı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın da katıldığı etkinlikte öğrenciler önce fabrikayı gezdi, ardından Sabancı Topluluğu’nda çalışan kadın mühendislerle bir araya geldi. Öğrenciler, Sabancı Gönüllüsü mentor kadın mühendislerle birebir çalışma imkânı buldu, onlara meslek ve kariyerleri hakkında sorular yöneltti. Geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da kadın girişimcilerimiz ile birçok kadının hayatına dokunmaya devam edecek, üyelerimizin ve kadın girişimcilerimizin işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda destek olmayı aralıksız sürdüreceğiz.”





TEŞEKKÜR VE PLAKET TAKDİMİ

Konuşmanın ardından konuk konuşmacılar Av. Özok ile Av. Demir, kadınların haklarını ve şiddete karşı verilen mücadeleyi detayları ile anlattı, soruları yanıtladı. Ardından Nurcan Babalık verdikleri önemli bilgiler dolayısıyla Av. Özok ile Av. Demir’e çiçek takdim etti. Etkinlikte ayrıca “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kocaeli İl Eylem Planı” kapsamında Kocaeli Sanayi Odası’nın sorumlu kuruluş olarak görevlendirildiği ‘Özel sektör tarafından piyasaya sunulan ürünler aracılığıyla tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği çalışmaları’na ilham verici katkıları bulunan Doğuş Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İshakoğlu ve Nova Vera firmasını temsilen Yurtiçi Satış Müdürü Eyüp Malay’a teşekkür plaketi de takdim edildi.