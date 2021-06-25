banner632
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadınlara yönelik “Forklift Operatörlüğü” Kursu Hakkında

Kalkınmanın desteklenmesi ve firmalarımızın nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla; Gebze Ticaret Odası öncülüğünde kadınlara yönelik olarak düzenlediğimiz, pandemi dönemi kısıtlamaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen “Forklift Operatörlüğü” kursumuz başlayacaktır.

Kadınlara yönelik 'Forklift Operatörlüğü” Kursu Hakkında

25 Haziran 2021 Cuma 19:14

 

Forklift motorunu tanıma, araçlardan yük indirme ve yük taşıma, manevra, güvenlik önlemleri gibi forklift kullanımının tüm detaylarının öğretilecek olduğu kurs sonucu katılımcılara “Forklift Operatörü” sertifikası verilecektir.

 

Eğitimleri başarı ile tamamlayarak sertifika sahibi olan kadınların istihdam edilmesi noktasında destek sağlanacaktır. “Forklift Operatörü” sertifikası almak isteyen adaylarımız, aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilir ve ön katılım formunu doldurabilirsiniz.

 

https://www.gebzeto.org.tr/kadinlara-yonelik-olarak-forklift-operatorlugu-kursu-hakkinda/

 

Saygılarımızla

Gebze Ticaret Odası

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeTahir BüyükakınTübitakZinnur BüyükgözKomekKocaeli Büyükşehir BelediyesiGebze Ticaret Odası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit'de hasta numarası yapan kişi intihara kalkıştı İzmit'de hasta numarası yapan kişi intihara kalkıştı
UYGAD Başkanı Yüksel, Kocaeli'de darbedilen basın mensubunu ziyaret etti UYGAD Başkanı Yüksel, Kocaeli'de darbedilen basın...
İMKON’A KOCAELİ DAMGA VURDU! İMKON’A KOCAELİ DAMGA VURDU!
Kocaeli Afete Hazırlandı Kocaeli Afete Hazırlandı
Havaların Isınmasıyla Birlikte Meydana Gelebilecek Suda Boğulma Olaylarına Karşı Dikkatli ve Tedbirli Olalım Havaların Isınmasıyla Birlikte Meydana Gelebilecek...
Korona Günlerinde Yaylacılık Korona Günlerinde Yaylacılık
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İzmit'de hasta numarası yapan kişi intihara...
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Hanedan Sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere...

Haberi Oku