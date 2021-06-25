Kadınlara yönelik “Forklift Operatörlüğü” Kursu Hakkında

Kalkınmanın desteklenmesi ve firmalarımızın nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla; Gebze Ticaret Odası öncülüğünde kadınlara yönelik olarak düzenlediğimiz, pandemi dönemi kısıtlamaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen “Forklift Operatörlüğü” kursumuz başlayacaktır.

Forklift motorunu tanıma, araçlardan yük indirme ve yük taşıma, manevra, güvenlik önlemleri gibi forklift kullanımının tüm detaylarının öğretilecek olduğu kurs sonucu katılımcılara “Forklift Operatörü” sertifikası verilecektir.

Eğitimleri başarı ile tamamlayarak sertifika sahibi olan kadınların istihdam edilmesi noktasında destek sağlanacaktır. “Forklift Operatörü” sertifikası almak isteyen adaylarımız, aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilir ve ön katılım formunu doldurabilirsiniz.

https://www.gebzeto.org.tr/ kadinlara-yonelik-olarak- forklift-operatorlugu-kursu- hakkinda/

Saygılarımızla

Gebze Ticaret Odası