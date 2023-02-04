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KADIOĞLUNUN CENAZE NAMAZI CANLI YAYINLANDI

Gebze Trabzonlular Dernek başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu'nun Çoban Mustafapaşa camisinde kılınan cenaze namazı an itibari ile www.gebzegazetesi.com da yayınlanıyor https://fb.watch/iubNL9xkI1/?mibextid=qC1gEa

KADIOĞLUNUN CENAZE NAMAZI CANLI YAYINLANDI

04 Şubat 2023 Cumartesi 18:40

 Gebze tarihi çoban Mustafa paşa camisinde kalabalık bir cemaatle kılınan Trabzonlular dernrği Başkanı merhum Halil İbrahim kadıoğlunun cenazesine çok sayıda yetkili yönetici ve vatandaş katıldı
Kadıoğlu toprağa verildi
Dün vefat eden Gebze Trabzonlular Dernegi Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu Gebze de toprağa verildi. Kadıoğlu'nun Gebze Mastafapaşa camiinde kılınan cenaze namazına AK Parti Kaocalı milletvekili Cemil Yaman, Gebze Kaymakamı M. Ali Özyiğit, Gebze eski kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyüksehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak,Gebze Belediye Baskanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Baskanı Recep Kaya, Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylu, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türel Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Engin Kılıç Gelecek Partisi eski İlce Başkanı Alican Karakaya, Gelecek Partisi Çayırova İlçe Başkanı İbrahim Fazlıoglu, Gebze eski Belediye Başkanı Adnan Kösker ile çok sayıda STK Başkanı ve sivil toplum temsilcisi ile kalabalık bir çevre sakini katıldı. Kadıoğlunun cenazesi daha sonra merkez mezarlığında toprağa verildi…

























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