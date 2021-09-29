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Kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahaleyi temizlik görevlisi yaptı

Ambulansla hastaneye kaldırılan Necati K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi - Temizlik görevlisi Müslüm Kaya: - "Kardeşim hemşire, bu tür sağlık bilgilerini ondan öğrendim. Sonuçta bir can kurtuldu ve ben de çok mutlu oldum"

Kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahaleyi temizlik görevlisi yaptı

29 Eylül 2021 Çarşamba 17:32

-Gölcük ilçesinde kalp krizi geçiren kişiye kalp masajı yapan temizlik görevlisi duyarlılığıyla örnek oldu.

Piyale Paşa Mahallesi'nde 25 Eylül'de kahvehanede oturan Necati K, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Bu sırada temizlik yaparken sesleri duyan Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi Müslüm Kaya, hareketsiz şekilde yatan Necati K'nin nefes alamadığını fark ederek kalp masajı yaptı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Necati K, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren Necati K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müslüm Kaya, insanlık görevini yaptığını belirterek, "Yerde hareketsiz şekilde yatan yaşlı amcayı görünce hemen kalp masajı yaptım. Masajın ardından bir anda nefes aldı. Kardeşim hemşire, bu tür sağlık bilgilerini ondan öğrendim. Sonuçta bir can kurtuldu ve ben de çok mutlu oldum." diye konuştu.



AA
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