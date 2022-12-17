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Kamusal alandaki zeytinler ihtiyaç sahipleri için toplanıyor

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park, bahçe ve yol kenarları olmak üzere kamuya ait arazilerdeki yaklaşık 500 ağaçtan 1,5 ton zeytin elde edildi

Kamusal alandaki zeytinler ihtiyaç sahipleri için toplanıyor

17 Aralık 2022 Cumartesi 22:03

- Belediye personelince hasadı yapılan zeytinlerden elde edilecek yağ, sosyal yardımda bulunulan ailelerin sofralarına ulaştırılacak

 Körfez ilçesinde, kamusal alanda bulunan ağaçlardan toplanan zeytinlerinden elde edilecek yağ, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Belediyenin Park Bahçeler Müdürlüğünce başlatılan projede, ilçe genelinde başta park, bahçe ve yol kenarları olmak üzere kamuya ait arazilerdeki yaklaşık 500 ağaçtan 1,5 ton zeytin toplandı.
Belediye personelince hasadı yapılan zeytinler, yağ elde etmek üzere sıkımhaneye gönderildi.
Elde edilecek yağ, sosyal yardımda bulunulan ailelerin sofralarına ulaştırılacak.
- "Uygun olan her alana zeytin fidanı dikeceğiz"
Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, AA muhabirine, Park Bahçeler Müdürlüğünce yürütülen projeyle kamusal alandaki zeytinlerden faydalanmak istediklerini söyledi.
Çırpan, ekiplerin, park ve kamusal alanlardaki zeytin ağaçlarının bakımını yaptığını, bu sene ilk defa toplayıp ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yağ elde etmek istediklerini kaydetti.
Kirazıyla ünlü ilçede meyve ve zeytin yetiştiriciliğinin önemli yer tuttuğuna değinen Çırpan, yol kenarları, park ve diğer kamu arazilerinin de bundan nasibini aldığını, çok sayıda sahipsiz zeytin ağacı bulunduğunu dile getirdi.
Çırpan, bu ağaçlardan toplanan zeytinleri yağa dönüştürerek sosyal yardım yapılan vatandaşlara ulaştırmak istediklerini anlatarak, şöyle devam etti:
"Park Bahçeler Müdürlüğümüzle yaptığımız bir proje ortaya çıktı. Özellikle denize bakan Hereke, Yarımca bölgelerinde zeytin ağaçlarımız var. Bu sene 1,5 ton zeytin hasadı aldık. Seneye bunu artırarak devam etmek istiyoruz. Bakımlarını yaptığımız ağaçlardan seneye daha verimli bir hasat alacağımız ümidindeyiz. Zeytinlerimizi topladık ve bunları bir çekimhaneye gönderdik. Yağ olarak ürünlerimizi alacağız, paketleyerek inşallah sosyal yardım yaptığımız ailelerle buluşturacağız."
Verim ve elde edilecek yağın ulaştırılacağı hane sayısının artırılmasına yönelik adımlar attıklarından bahseden Çırpan, uzun yıllar yaşayan ve meyve veren zeytinin önemli bir tarımsal ürün olduğunu, uygun olan her alana zeytin fidanı dikmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.


AA
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