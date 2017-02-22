Kanal Park Projesi!

Başkan Karaosmanoğlu,

‘’Kartepe Kanal Park çok güzel olacak’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 19.700 metrekare alanı kapsayan ve etap etap gerçekleştirilecek Kartepe Kanal Park projesini yerinde denetledi. İçerisinde yürüyüş yolları, kafeteryalar, spor ve sosyal alanlarının olacağı Kanal Park, bisiklet yollarıyla da Kartepe’yi İzmit’e bağlayacak. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “Kartepe Kanal Park çok güzel olacak. Büyükşehir olarak bu projeye destek vereceğiz ve insanımıza yakışan bir yaşam alanının ortaya çıkmasını ilçe belediyemizle birlikte sağlayacağız” dedi.

20 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA SOSYAL VE SPOR ALANLARI OLACAK

Kanal Park’ın yapım çalışmaları yüzde kırkı bulurken, önümüzde ki günlerde de çocuk oyun gurupları ve ahşap donatılar için ihalenin yapılacağı bilgisini alan Karaosmanoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda Kartepe ilçemizin altyapısı ve dere ıslahlarının büyük ölçüde tamamlamıştık. Burada ki kanalı da sekiz yıl önce yapmıştık. Şimdi de kanalımızın yanında yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve bisiklet yollarını İzmit ilçemizle birleştirerek 20 kilometre uzunluğunda sosyal ve spor alanları oluşturacağız” diye konuştu

KISA ZAMANDA BİTECEK, İNSANIMIZIN KULLANIMINA SUNULACAK

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e bu çalışmasından dolayı teşekkür eden Karaosmanoğlu, “Toplumun sağlığı için spor alanlarını önemsiyor, bu anlayışı da çok değerli buluyorum. İlçe Belediyelerimizin bu gibi projelerine Büyükşehir olarak bizde destek oluyoruz. Halkımızın hayatını kolaylaştıracak, güzelleştirecek ve sağlıklı hale getirecek ne yapılması gerekiyorsa onu gerçekleştireceğiz. Bu gibi hizmetlerde ilçe belediyelerimiz sürükleyici oluyorlar. Bu proje de kısa zamanda inşallah bitecek, insanımızın kullanımına sunulacak” diyerek açıklamasını tamamladı.

“KANAL PARK PROJEMİZİ, BÜYÜKŞEHİR’LE GELİŞTİRECEĞİZ”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’de, “Şahsen kendi adıma en çok önem verdiğim bu projenin, Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından dikkatle takip edildiği biliyorum. Kartepe Kanal Park projesi, komşu ilçemiz İzmit'le ilçemizin yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birleşecek. Bu projeyle bulunduğumuz bu gölgenin gelişmesine katkı sunacağız. Kocaeli Adliye Sarayı'nın da buraya gelmesiyle günde 15 bin kişi bu bölgede yaşamını sürdürecek. Kanal Park projemizi, Büyükşehir Belediyemizin de katkısıyla daha da geliştireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Başkanların teknik incelemesi, yetkililerden detaylı alınan bilgi sonrası sona erdi.