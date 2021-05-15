Kanayan Yaramız Kırım!

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım'dan haberimiz var mı? Dilde, fikirde, işte birlik fikrinin savunucusu İsmail Gaspıralı'nın ülkesi Kırım, Türk Turistlere açılmalı. Bahçesaray, Sivastopol, Akyar, Gözleye, Yalta, Sudak, Eski Kırım ve daha bir çok tarih ve kültür şehriniz Tatarların ülkesi ve ana vatanı Kırımla ilgili yıllar önce

olarak hazırladığımız Kırım belgeseli başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanıyor