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Kandıra Belediyesinin 2022 yılı bütçesi onaylandı

Kandıra Belediyesi Ekim ayı belediye meclis toplantısının 2. Oturumunda 2022 mali yılı bütçe tasarısı görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı.

Kandıra Belediyesinin 2022 yılı bütçesi onaylandı

12 Ekim 2021 Salı 11:14

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan Başkanlığında belediye meclis toplantı salonda gerçekleştirilen Ekim ayı belediye meclis toplantısının ikinci oturumu tek gündem maddesinin karara bağlanması ile ile gerçekleşti. Plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesinin ardından hazırlanan Kandıra Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunarak meclise sunulması sonrası 2022 yılında uygulanacak tarife ücretleri ve harçlarla ilgili belediye bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Bütçe raporuna göre Kandıra Belediyesi 2022 yılı gelirleri ve giderleri denk 60 milyon tl olarak hazırlandı.

BÜYÜKŞEHİRİN DESTEĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Hazırlanan taslağın belediye meclisine sunulması ve oy birliği ile kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Başkan Adnan Turan, 2022 yılında da hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Muhalefet meclis üyelerinin bütçede işçilik maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla büyükşehirden destek istenmesine yönelik taleplerini de değerlendiren Başkan Turan, 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yatırım ve projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.

2022 BÜTÇEMİZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN

2022 bütçesinin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Turan, konuşmasının devamında ’’ Şehrin tüm paydaşları ile istişare ederek, eldeki imkanlar çerçevesinde her mahalleye eşit hizmet götürmek istiyoruz. 2022 yılı ve devamında Kandıra’mıza en iyi hizmeti vermek için hep birlikte çalışacağız. İlçemizin kalkınması, ekonomik gelişiminin sağlanması ve gelirlerinin artırılması için çalışmalarımız sürecek.  Belediye Meclisince kabul edilen mali bütçemizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda bütçeyi onaylayan tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum”’’ diyerek sözlerini sürdürdü.


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