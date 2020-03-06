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Kandıra köy halkı, kanser taramasından geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gezici Kanser Tarama Aracı, ilçeleri her gün tek tek gezerek binlerce vatandaşımıza kanser taraması gerçekleştiriyor.

Kandıra köy halkı, kanser taramasından geçti

06 Mart 2020 Cuma 10:24

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli’de yürütülen ‘Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın’ sloganıyla hayat bulan sağlık taramaları devam ediyor. Son olarak Kandıra ilçesinin tüm mahalle ve köylerine giden Gezici Kanser Tarama Aracı ile toplamda 3 bin 133 kişiye sağlık taraması yapıldı.

 

3 BİN 133 KİŞİYE SAĞLIK TARAMASI

Gezici Kanser Aracı ile sunulan hizmette sırasıyla ilçedeki mahallelere gidilerek vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Alanında uzman Kanser Tarama Ekibi tarafından Kandıra ilçesinde 14 hafta boyunca 30-65 yaş arası bin 840 bayana rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası bay/bayanlara kolon kanseri farkındalığı için eğitim verildi. Ayrıca 850 Gaitada Gizli Kan testi ve 443 vatandaşa HPV (Rahim ağzı kanseri) taraması gerçekleştirildi.

 

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören sağlık karavanıyla erken teşhisin önemi bir hayli arttı. Bu zamana kadar taranan ilçelerde pozitif sonuç çıkan vatandaşlar uzman ekiplerce hemen aile hekimlerine yönlendirilerek tedavilerine başlandı. Yapılan bu testler ve bilgilendirmeler ile hastalık vücuda yayılmadan önce önüne geçilebiliyor ve tedavinin başarıya ulaşmasında önemli rol üstleniyor.

 

TARAMALAR İZMİT’TE DEVAM EDİYOR

Yetkililer bireylerin kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini de aktarırken, olağan dışı bir değişikliğin fark edilmesi durumunda KETEM’e veya doktora başvurulması gerektiğini bildiriyor. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, bu yıl Körfez, Derince, Karamürsel, Kartepe, Başiskele ve Kandıra ilçelerinde tarama gerçekleştirdi. Sağlık taramaları son olarak İzmit ilçesi’nde devam ediyor.

 

DUYURULAR SOSYAL MEDYADAN 

Sağlık karavanın ne zaman ve nerede olacağına dair bilgiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın facebook.com/kbbsaglikvesosyalhizmetler ve twitter.com/kbbsosyal isimli sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Ayrıca vatandaşlar yine 153 Çağrı Merkezi’nden de sağlık karavanının ne zaman, nerede olacağı bilgisine ulaşabiliyor.

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