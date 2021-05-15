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Kandıra plajları yaza hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kandıra ilçesindeki mavi bayraklı plajlarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Kandıra plajları yaza hazırlanıyor

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:24

Kocaeli’nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra ilçesindeki sahiller, sıcak aylarda vatandaşların ilgisini çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, plajlarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

 

PLAJLAR YAZA HAZIRLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra sahilleri ve mavi bayraklı plajların, onarım ve bakımları düzenli olarak yapılıyor. Yaklaşan yaz sezonu öncesinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kandıra sahillerindeki mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Kadınlar plajlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

 

SOSYAL DONATILAR ONARILIYOR

Yapılan çalışmalar kapsamında plajların kum ve çöp temizliği yapılıyor. Plajlarda bakım gerektiren sosyal donatılarda da onarımlar yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra ilçesinin yanı sıra diğer ilçelerdeki plajlarda da bakım ve temizlik yapıyor.







AA
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