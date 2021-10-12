KANDIRA’DA ALTYAPI HATLARI VE DEPO ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra ilçesinin sağlıklı ve kaliteli altyapıya kavuşması için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yeni altyapı hatları ile birlikte içmesuyu ihtiyacının karşılanması için yeni içmesuyu depo imalatları yapılıyor.

KANDIRA’DA KESİNTİSİZ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü İlimizin turizm merkezi Kandıra’da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda imalatı tamamlanan Namazgah barajı ve mevcut yerel kaynaklar ile birlikte Kandıra’nın içmesuyu uzun vadede garantiye alındı. Yapılan yatırımlar kapsamında Dudutepe İçmesuyu arıtma tesisi ile Kandıra’nın sağlıklı içmesuyu ihtiyacı karşılanırken, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri ve kırsal mahallelerde kurulan modüler atıksu arıtma tesisleri ile atık sular arıtılarak çevrenin korunması sağlanıyor. Kocaeli’nin yüz ölçümü en büyük ilçelerinden olan Kandıra’da turizm bölgelerine ve kırsal alanlarına yapılan yatırımlar aralıksız sürüyor.





DEPO İMALATLARI SÜRÜYOR

2021 yılı yatırım programı kapsamında Kandıra’nın dört mahallesinde gerçekleştirilen yeni depo imalat çalışmaları tamamlandı. Kırsal mahallelerin su ihtiyacını depolamak için yapılan çalışmalarda Duracalı’ da 100 metreküp, Umurcalı’ da 50 metreküp, Doğancalı’ da 100 metreküp ve Hatipler’de 100 metreküp olmak üzere 4 mahallede prekast depo imalatları ve mekanik bağlantıları tamamlandı. Umurcalı ve Duracalı depolarının 100 mm çapında düktilfont içmesuyu hat bağlantı çalışmaları da yapıldı. Yapılan çalışmalar ile birlikte bölgede yaşayan vatandaşların su ihtiyaçları kesintisiz bir şekilde karşılanacak.





YENİ ALTYAPI HATLARI

Kandıra’da devam eden çalışmalar kapsamında yeni altyapı imalatları da tüm hızıyla devam ediyor. Sağlıklı ve kesintisiz altyapı hizmetini devam ettirmek için çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, Akdurak, Koçin, Gençali ve Antaplı mahallelerinde içmesuyu hatlarını tamamladı. Yapılan çalışmalar da 100 ve 150 mm çapında düktil font borular kullanılarak yaklaşık 7 km uzunluğunda içmesuyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Kıncıllı ve Beyce mahallelerinde içmesuyu hattının imalat çalışmaları sürüyor. Kırsal mahallelerin kanalizasyon şebekesine kavuşması için de yapılan çalışmalarda; Koçin mahallesinde 300 mm çapında beton borular kullanılarak 1,6 km uzunluğunda kanalizasyon şebekesi yapıldı. Antaplı mahallesinde de kanalizasyon boru imalat çalışmaları devam ediyor.





GENEL MÜDÜR’DEN İNCELEME

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kandıra bölgesinde devam eden altyapı yatırımları ile depo imalatlarını yerinde inceledi. Kandıra bölgesinde yaşayan insanların yaşam kalitesini arttıracak olan çalışmaların en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımlarla cazibe merkezleri haline gelen kırsal mahallelere sağlıklı altyapı hizmetleri yapıyoruz. Yatırım program çerçevesinde sürdürdüğümüz çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesi artacaktır. “dedi.































