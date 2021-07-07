Kandıra'da üstyapı çalışmaları yapılıyor

SEYREK’TE PARKE YOL
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimizin turizm merkezlerinden Kandıra ilçesinde köylere ve plajlara ulaşımın sağlandığı yollarda, üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Seyrek plajına yapılacak 300 metre uzunluğunda parke yol için çalışmalar devam ederken Kerpe sahilinde parke bordür ve yağmur oluğu çalışması tamamlandı.
KÖY YOLLARINDA ASFALTLAMA VE TERASMAN ÇALIŞMALARI
Kandıra ilçesi Teksen ve Çakmaklar Mahallelerini birbirine bağlayan yolda bakım yapılarak terasman çalışması yapıldı. Üğümce Mahallesi Karacalar mevkiinde 670 metre uzunluğundaki yolda asfalt serimini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 850 metre uzunluğunda Üğümce Mahallesi Goncaaydın Mahallesi arası yolda asfalt serimi öncesi plent miks temel serimi yaparak yolu asfalta hazırlıyor. Kandıra köy yollarında güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yoğun bir şekilde üstyapı çalışmaları yapımına devam ediyor.