Belgesel tadında kar manzarası eşliğinde Ankara`dan Gebze`ye Devri Alem

Sakarya nehri ve etraftaki dağlar beyazlıklar içinde dile gelip bize üstad Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsünü fısıldıyordu

Sakarya nehri ve etraftaki dağlar beyazlıklar içinde dile gelip bize üstad Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsünü fısıldıyordu

Sakarya nehri ve etraftaki dağlar beyazlıklar içinde dile gelip bize üstad Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsünü fısıldıyordu

Bilecik Arifiye arası göz ve gönül ziyafeti

Bilecik Arifiye arası göz ve gönül ziyafeti

Bilecik Arifiye arası göz ve gönül ziyafeti

Ankara dan hızlı trenle kar yağşı ile uğurlandık

Ankara dan hızlı trenle kar yağşı ile uğurlandık

Ankara dan hızlı trenle kar yağşı ile uğurlandık

Ankara’yı bu kadar güzel ilk kez gördüm

Ankara’yı bu kadar güzel ilk kez gördüm

Ankara’yı bu kadar güzel ilk kez gördüm

Ankara caddeleri ve ağaçlar rüya gibi beyazdı

Ankara caddeleri ve ağaçlar rüya gibi beyazdı

Ankara caddeleri ve ağaçlar rüya gibi beyazdı

Sabah Ankara da beyaz kar örtüsü İle uyandık

Sabah Ankara da beyaz kar örtüsü İle uyandık

Sabah Ankara da beyaz kar örtüsü İle uyandık

Anadolu beyaz kar örtüsü ne büründü

Anadolu beyaz kar örtüsü ne büründü

Anadolu beyaz kar örtüsü ne büründü

Mart Ayı yapacağını yaptı

Mart Ayı yapacağını yaptı

Mart Ayı yapacağını yaptı

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..

Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?

Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?

Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.

Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;

Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;

Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!

Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;

Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;

Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;

Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!

Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!

Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?

Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?

Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?

Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;

Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;

Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;

Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;

Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;

Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;

Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?

Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!

Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!

Sakarya; sâf çocuğu, mâsum Anadolu’nun,

Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!

Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız;

Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!

Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;

Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;