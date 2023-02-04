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“Kar Yağışlarına Karşı Hazırlıklı Olun”

RS Servis uzmanları, sürüş güvenliği ve konforu için, araç sahiplerinin kar yağışları ve zorlu kış şartlarında dikkat etmesi gereken noktalar hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

'Kar Yağışlarına Karşı Hazırlıklı Olun”

04 Şubat 2023 Cumartesi 14:31

Zayıf akülerin düşük hava sıcaklıklarında aracın çalışmasına engel olacağı, eksik ve eski soğutma sıvısının motorun donmasına ve
yüksek maliyetli hasarlara sebep olabileceği belirtiliyor. Kış lastiği kullanmanın hayat kurtardığını ifade eden RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı "Birkaç basit kontrol ve önlem sayesinde kar yağışlarında mağduriyet yaşamadan güvenli sürüşler yapabilirsiniz. Silecek suyunda antifriz kullanılmaması bile, suyun camda donarak görüş alanınızı kapatmasına ve
tehlike arz eden kazalara sebep olabilir." diyor. İnsanlar gibi, araçlar da her mevsime uygun koşulların sağlanmasına ihtiyaç duyuyor.
Özellikle zorlu kar yağışı, don, buzlanma gibi durumlara karşı araç sahipleri pratik kontrollerle sürüş konforu ve güvenliğini azami seviyede tutabiliyor. RS Servis uzmanları, sürücülerin kış aylarında yaptığı periyodik kontroller sayesinde araçlarının ömrünü uzun vadede uzatabileceğinin altını çiziyor. Sürücüler kar yağışlarında hangi önlemleri alabilir?

Kış lastiği olmazsa olmaz; 7 derecenin altındaki her sıcaklıkta, yaz lastiklerinin ana maddeleri sebebiyle gerekli performansı
göstermediği, fren mesafesini ciddi şekilde uzattığı, kalkışlarda ve dönüşlerde tutunmayı çok zorlaştırdığı uzmanlar tarafından söyleniyor. Ayrıca toplumdaki genel kanının aksine, lastik basıncını düşürmek yerine, 1-2 PSI artırılması tavsiye ediliyor.
Aracınızın soğutma sıvısını her yıl değiştirmeye özen gösterin, eksilen ve eskiyen soğutma sıvısı, motorun donmasına ya da hararet yapmasına sebep olarak çok yüksek maliyetler çıkarabilir!

Akü kontrolünü elden bırakmayın, artık birçok modern otomobilde akünün zayıfladığına dair uyarı mesajı alabilirsiniz. Akünüzün
zayıflamaması için kontak kapalıyken 20 dakikadan fazla multimedya sistemi, farlar açık şekilde beklemeyin; telefon şarj etmeyin.
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