KARABÜK VE SAFRANBOLU'DA VAKIF MEDENİYETİ



Karabük ve Safranbolu, vakıf medeniyeti ve sanayi tarihimiz açısından çok önemli. Safranbolu’ya ilk kez 1992 yılında gitmiş ve hayran kalmıştım. Safranbolu önemli belgeselcilerimizden merhum Süha Arın'ın Safranbolu’nda Zaman belgeseli gündeme gelmiş ve UNESCO tarafından Dünya kültür mirası listesine girmişti. Safranbolu’ya her gelişimde heyecanlanır belgeselciliğin ne kadar önemli olduğunu anlarım.

SAFRANBOLU'DA VAKIF MEDENİYETİ

Safranbolu bugün dünya kenti ise dünya kültür mirasında önemli bir yere sahipse, Safranbolu'da kurulan vakıf medeniyeti ile olmuştur. Safranbolu’da bulunan Vakıf eserkeri ile ilgili Karabük Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

KARABÜK TV'NİN CANLI YAYININA KATILDIM

Karabük’ten tüm dünyaya uydu üzerinden yayın yapan Karabük BRTV Bizim Radyo ve TV Kuruluşu'nun sahipleri Mehmet ve Osman Çetinkaya kardeşler. Sadece Karabük'ün değil Batı Karadeniz bölgesinin sesini dünyaya duyuruyor. KARABÜK BRTV'nin canlı yayın konuğu oldum ve değerli arkadaşım Osman Çetinkaya ile gerçekleştirdiğimiz söylişiyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım BRTV nin Sahipleri Mehmet ve Osman Çetinkaya'ya ilgi alaka ve misafirperliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Avrasya gazeteciler derneği temsilcisi Osman Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu canlı yayın programı ile ilgili

da yayınlanan haberi sizlerle paylaşıyorum

GEBZE GAZETESİ'NDE YAYINLANAN HABER

Gazetemizin Kurucusu İsmail Kahraman BRTV Ekranlarında Gazetemizin Kurucusu İsmail Kahraman BRTV Ekranlarında, Osman Çetinkaya'nın özel konuğu oluyor. Batı Karadeniz'in tek Türksat uydu kanalı olan BRTV ekranları bugün araştırmacı ve belgesel film yapımcısı, aynı zamanda gazetemizin kurucusu olan İsmail Kahraman'ı konuk edecek. Saat 20.00'da yayınlanacak olan Özel Söyleşi programında İsmail Kahraman, BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Avrasya Gazeteciler Derneği'nin Karabük temsilcisi Osman Çetinkaya'nın sorularını cevaplandıracak.

Osman Çetinkaya ile yaptığımız özel programdan sonra ilk kez TV'de yayınlanan Bozüyük Kereste Fabrikası tarihi belgeselimiz büyük beğeni topladı.

KARABÜK SAFRANBOLU DAN

ve

OLARAK CANLI YAYIN YAPTIK

SAFRANBOLU'DA ZAMAN BELGESELİ