Karadeniz de Marmara Gibi Kirleniyor

Çevre Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Prof Dr Vahit Kirişçi ye Çevre Haftasın da Tarihi Çağrı
Giresun Espiye Soğukpınar beldesi ile Şahinyuva köyleri arasındaki tarihi Kızılkaya dağlarındaki çevre doğa ve Orman katliamı durdurulmalı
Tarım ziraat hayvancılık yok olacak su kaynakları kuruyup köy hayatı bitecek
Maden firması kızılkaya Dağlarında devlet yetkililerine teahhüt ettiği önlemleri yapmaması tepki ile karşılanıyor
Maden firması Kızılkaya bölgesinde işlemlerini tamamlamadan söz verdiği önlemleri almadan milyonlarca m2 lik tarım ırman ziraat ve mera alanı ile su kaynaklarında işletme ruhsatı İçin çalışma yapması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor
Madenler açık kürüme ile değil galeri sistemi ve çevreye zarar vermeden çıkartılmalı
Espiye bölgesinde çevre doğa ve orman katliamı durdurulmazsa bölgede hayat bitecek ve Giresun bölgesine asit yağmuru yağacak
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi olarak Bölge ile ilgili hazırladığımız kitap ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesrlileri sizlerle paylaşıyor herkesi yaşanacak çevre felaketini önlemeye çağırıyoruz
Giresun Espiye Bölgesi Kitap ve Belgeseli
Espiye Bölgedinde Yaptığımız Araştırma
Marmara Denizindeki Müsilaj Tehlikesini 32 Yıl Önce yazıp belgeselini TRT de yayınlatmıştık Önlem alınmazsa Karadeniz bölgesi de Marmara denizi gibi kirlenecek ve hayat doğukaradenşz de bitecek
Marmara Denizi Nasıl Kirletildi
31 Yıl Önce TRT de Yayınlanan Program
Zaman hızla geçiyor Gebze de 45 yıldan fazla gazetecilik ve belgeselcilik yapmaya devam ediyoruz
Marmara denizi ve İzmit Körezinin nasıl kirlendiğini gösteren ve TRT tarafından 1990 yılın da Gebze muallim köy bölgesinde çekilmesine TRT Gebze muhabiri olarak öncülük etmiştim
O yıllar da TRT iki kanaldı özel tv kanalları yoktu. 32 yol önce program TRT 2 de yayınlandığında büyük yankı yapmıştı. TRT de 32 yıl önce yayınlanan proğramla ilgili özet görüntüler denizlerimizin yıllar önce den nasıl kirletilmeye başladığımı açık bir belgesi
Benim de genç bir gazeteci ve belgeselci olarak konuşma yaptığım 32 yıl önce muallim köy ve Dilovasın da yaşanan su ve deniz kirliğinin belgesel belgesini sizlerle paylaşıyorum