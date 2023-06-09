Karadeniz de Marmara Gibi Kirleniyor

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi olarak Bölge ile ilgili hazırladığımız kitap ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesrlileri sizlerle paylaşıyor herkesi yaşanacak çevre felaketini önlemeye çağırıyoruz

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi olarak Bölge ile ilgili hazırladığımız kitap ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesrlileri sizlerle paylaşıyor herkesi yaşanacak çevre felaketini önlemeye çağırıyoruz

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi olarak Bölge ile ilgili hazırladığımız kitap ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesrlileri sizlerle paylaşıyor herkesi yaşanacak çevre felaketini önlemeye çağırıyoruz

Madenler açık kürüme ile değil galeri sistemi ve çevreye zarar vermeden çıkartılmalı

Madenler açık kürüme ile değil galeri sistemi ve çevreye zarar vermeden çıkartılmalı

Madenler açık kürüme ile değil galeri sistemi ve çevreye zarar vermeden çıkartılmalı

Maden firması Kızılkaya bölgesinde işlemlerini tamamlamadan söz verdiği önlemleri almadan milyonlarca m2 lik tarım ırman ziraat ve mera alanı ile su kaynaklarında işletme ruhsatı İçin çalışma yapması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor

Maden firması Kızılkaya bölgesinde işlemlerini tamamlamadan söz verdiği önlemleri almadan milyonlarca m2 lik tarım ırman ziraat ve mera alanı ile su kaynaklarında işletme ruhsatı İçin çalışma yapması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor

Maden firması Kızılkaya bölgesinde işlemlerini tamamlamadan söz verdiği önlemleri almadan milyonlarca m2 lik tarım ırman ziraat ve mera alanı ile su kaynaklarında işletme ruhsatı İçin çalışma yapması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor

Marmara Denizindeki Müsilaj Tehlikesini 32 Yıl Önce yazıp belgeselini TRT de yayınlatmıştık Önlem alınmazsa Karadeniz bölgesi de Marmara denizi gibi kirlenecek ve hayat doğukaradenşz de bitecek

Marmara Denizindeki Müsilaj Tehlikesini 32 Yıl Önce yazıp belgeselini TRT de yayınlatmıştık Önlem alınmazsa Karadeniz bölgesi de Marmara denizi gibi kirlenecek ve hayat doğukaradenşz de bitecek

Marmara Denizi Nasıl Kirletildi

31 Yıl Önce TRT de Yayınlanan Program

Zaman hızla geçiyor Gebze de 45 yıldan fazla gazetecilik ve belgeselcilik yapmaya devam ediyoruz

Marmara denizi ve İzmit Körezinin nasıl kirlendiğini gösteren ve TRT tarafından 1990 yılın da Gebze muallim köy bölgesinde çekilmesine TRT Gebze muhabiri olarak öncülük etmiştim

O yıllar da TRT iki kanaldı özel tv kanalları yoktu. 32 yol önce program TRT 2 de yayınlandığında büyük yankı yapmıştı. TRT de 32 yıl önce yayınlanan proğramla ilgili özet görüntüler denizlerimizin yıllar önce den nasıl kirletilmeye başladığımı açık bir belgesi