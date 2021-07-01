Acı tatlı birçok şey yaşarız. Bazen bize birçok şey çok uzun gelir. Bitmez ve tükenmez sandığınız şeylerin sonu vardır. Her şeye bir gün veda eder, çeker gideriz. Son noktayı koymadan, çekip gitmeden geride güzel şeyler bırakmalı. İnsanoğlu Eserleri ve anıları ile yaşar. 5 gün boyunca Ordu ve Giresun da araştırma yapıp, belgesel çekimleri yaparken, akşamları 100 yaşındaki anacağızımın dizi dibinde, çocukluk yıllarımı düşünüp o günleri yeniden yaşadım. Annemle beraber merhum babam ve halamla geçen o güzel çocukluk günlerini dün gibi hatırımda. Keşke onlarla biraz daha fazla kalabilseydim. Onlardan çok daha fazla şeyler öğrenebilirdim. Onlarla sadece 13 yıl geçirdiğim çocukluk yılları, Babamın yapıcı ol yıkıcı olma düşmanına bile saygılı ol sözlerini hatırladım. Rahmetli halamın “Çok oku, çok çalış Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın, göklerde uçursun” duasını düşünerek o güzel günleri bir kez daha yaşar gibi oldum.
ATA DEDE MEMLEKETİNE GİRESUN’A VEDA VAKTİ GELDİ
Baba ana ve halamla geçirdiğim çocukluk yıllarımı yaşadığım memleketim Karadenizin incisi Giresun'dan Karadeniz’e veda ederken hasta yatağında bile evlatlarını düşünen hayır duasını her zaman üstünde hissettiğim 100 yıllık bir ömre çok şey sığdırmış Sarıkamış savaşları gazisi Şerefoğlu Mustafa'nın kızı emine anamın elinden öpüp ana vekilim Safiye ablamla çocukluk yıllarımı konuşarak vedalaşıp Kocaeli'ye gelmek üzere yola çıkıyorum.
TÜRK DÜNYASI DİRİLİŞ YILI ETKİNLİKLERİNİ
Genel merkezi Ankara’da olan Türk Dünyası Mimar ve Mühendisler Birliği 2019 Türk Dünyası Diriliş yılı kapsamında Sakarya Büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde çok önemli uluslararası bir toplantı organize etti.
Toplantı kapsamında 15 ayrı ülkeden Türkiye’ye davet edilen mühendis ve mimarlık konusunda çalışma yapan STK başkanları devlet adamları Rektör ve Dekanlarla Akademisyenler toplantılara katılmak üzere Türkiye’ye gelerek Türkiye’nin Mega projeleri Kocaeli İzmit Körfezi Osman Gazi Köprüsü İstanbul Havalimanı Marmaray Avrasya Tüneli Yavuz Selim köprüsü Çanakkale körfez geçiş köprüsü gibi Eserleri incelediler.
İlim Kültür tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak araştırma gezilerini ve toplantıları takip ederek Devri alem belgesel tv programı. www.devrialem.tv olarak belgesel çekimleri yaparak etkinliklere katkı sunuyoruz. Devri Alem TV ve Sakarya TV den Canlı Yayın 15 ayrı ülkeden Türkiye’ye gelen Türk Dünyası heyetinin dün Sakarya da gerçekleştirdiği toplantıları www.sakarya.tv ve www.devrialem.tv olarak değerli meslektaşım duayen gazeteci ağabeyim Şaban Mergül ile birlikte yaptığımız canlı yayınların lingini sizlerle paylaşıyoruz