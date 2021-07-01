Karadeniz’e Veda Ederken

Acı tatlı birçok şey yaşarız. Bazen bize birçok şey çok uzun gelir. Bitmez ve tükenmez sandığınız şeylerin sonu vardır. Her şeye bir gün veda eder, çeker gideriz. Son noktayı koymadan, çekip gitmeden geride güzel şeyler bırakmalı. İnsanoğlu Eserleri ve anıları ile yaşar. 5 gün boyunca Ordu ve Giresun da araştırma yapıp, belgesel çekimleri yaparken, akşamları 100 yaşındaki anacağızımın dizi dibinde, çocukluk yıllarımı düşünüp o günleri yeniden yaşadım. Annemle beraber merhum babam ve halamla geçen o güzel çocukluk günlerini dün gibi hatırımda. Keşke onlarla biraz daha fazla kalabilseydim. Onlardan çok daha fazla şeyler öğrenebilirdim. Onlarla sadece 13 yıl geçirdiğim çocukluk yılları, Babamın yapıcı ol yıkıcı olma düşmanına bile saygılı ol sözlerini hatırladım. Rahmetli halamın “Çok oku, çok çalış Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın, göklerde uçursun” duasını düşünerek o güzel günleri bir kez daha yaşar gibi oldum.